Le président de Barcelone Joan Laporta a subi une opération au cœur

Le président du club espagnol de Barcelone, Joan Laporta, a été hospitalisé après un diagnostic de troubles du rythme cardiaque et a subi avec succès une intervention médicale. Selon Goal.com, le dirigeant de 64 ans a dû annuler son voyage pour le stage de pré-saison de l'équipe en Angleterre en raison d'une arythmie cardiaque détectée. Selon Goal.com rapporte que.

Après le succès de l'intervention médicale réalisée ce mardi dans un hôpital de la capitale catalane, Laporta s'est adressé aux supporters via les réseaux sociaux pour les rassurer sur son état de santé. Il a confirmé que le rythme naturel de son cœur avait été entièrement rétabli par les médecins.

Remerciements à l'équipe médicale

Le président de Barcelone a exprimé sa profonde gratitude sur sa page de réseau social envers le personnel médical qui a dirigé le processus de traitement.a écrit Laporta dans son message. Selon lui, l'arythmie a été éliminée et le cœur refonctionne normalement.

Le président du club a salué le travail des médecins de l'Hôpital de Barcelone, en particulier l'équipe médicale dirigée par le docteur Jordi Morillas. Il a également tenu à remercier le docteur Xavier Corbella, chef des services médicaux du club de Barcelone, ainsi que Manana Giorgadze pour la coordination de toutes les questions.

Report du voyage prévu

Cette intervention chirurgicale a eu un impact sur le voyage de Joan Laporta prévu dans les îles britanniques. Après un calendrier estival exigeant sur le plan fonctionnel et des déplacements internationaux, le président devait observer directement la préparation de l'équipe première basée au centre de St. George’s Park en Angleterre.

Le staff technique mené par Hansi Flick et les joueurs poursuivent actuellement leurs entraînements en Grande-Bretagne. L'équipe doit disputer son prochain match amical vendredi contre Birmingham City.

Période de réhabilitation et activité précédente

Selon les instructions strictes des médecins, Joan Laporta restera en Espagne pour suivre un processus de rétablissement complet. Cela lui permettra de recouvrer la santé avant de reprendre ses fonctions de direction exigeantes au quotidien.

Il convient de noter que le président de Barcelone avait effectué de très nombreux déplacements internationaux récemment. Notamment, il était aux États-Unis au début du mois pour assister à la victoire historique de l'équipe nationale espagnole lors de la Coupe du monde et a suivi les matchs de la finale au stade de New Jersey.