Une épidémie de légionellose en cours à New York, aux États-Unis, a coûté la vie à une autre personne. Ainsi, le nombre de victimes de cette maladie enregistrée dans le quartier de l'Upper East Side à Manhattan a atteint six. C'est ce qu'ont rapporté les autorités sanitaires locales.

Julie Menin, présidente du Conseil municipal, a annoncé le décès du sixième patient sur son compte sur le réseau social X, exprimant ses condoléances à la famille et aux proches du défunt. Selon elle, chaque perte représente une grande douleur pour la population locale.

Selon les données officielles, aucun nouveau cas de la maladie n'a été enregistré depuis le 17 juillet. Les experts indiquent que les dernières données montrent que l'épidémie a considérablement ralenti.

Selon le Département de la Santé de la ville de New York, un total de 90 personnes ont contracté la légionellose depuis le 2 juillet. Au cours des inspections, Legionella la bactérie a été détectée dans 77 tours de refroidissement de la ville.

Parmi les objets où la bactérie a été trouvée figurent The Met le musée, Guggenheim Museum, Marriott l'hôtel ainsi que All Souls Church des bâtiments célèbres tels que l'église. Dans le cadre de l'enquête, tous les bâtiments ayant présenté des résultats positifs ont reçu l'ordre de nettoyer et de désinfecter immédiatement leurs systèmes de refroidissement.

Selon les responsables, tous les travaux sanitaires nécessaires ont été entièrement achevés d'ici le 16 juillet. Actuellement, six patients diagnostiqués avec la légionellose sont toujours hospitalisés. Les autorités sanitaires maintiennent la situation sous un contrôle strict et appellent la population à ne se fier qu'aux informations diffusées par les sources officielles.