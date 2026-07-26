Истанбулдаги дайди итнинг боласи учун қилган ҳаракати тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирди
Истанбулда совуқдан беҳуш бўлиб қолган кучукчасини ветеринария клиникасига олиб келган дайди итнинг видеоси кенг муҳокама қилинмоқда. Она ит боласини оғзида кўтариб, худди ёрдамни қаердан олишни билгандек, клиника эшиги олдига келган.
Кучукча биринчи қарашда нафас олмаётгандек ва жонсиздек кўринган. Ветеринарлар уни дарҳол текшириб, юраги жуда секин ураётганини пайқаган. Вақтни бой бермасдан, уни иситиш ва ҳаётий кўрсаткичларини тиклаш учун зарур муолажалар бошланган.
Шифокорларнинг ҳаракати бесамар кетмади. Бир муддатдан сўнг кучукча ўзига келган ва унинг аҳволи барқарорлашган. Боласини клиникага олиб келган она ит эса ташқарида кутиб, у ердан узоқлашмаган.
Бу лавҳа ижтимоий тармоқларда тарқалгач, кўпчилик она итнинг ҳаракатини ҳайрат билан қабул қилди. Изоҳларда одамлар унинг боласини қутқариш учун тўғри жойга келганини алоҳида таъкидламоқда.
…