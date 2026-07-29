Un Britannique établit un record en mangeant 15 bâtonnets de poisson en une minute

·47·Monde
Un Britannique établit un record en mangeant 15 bâtonnets de poisson en une minute

Nathan Davis, un Britannique de 32 ans, a réussi à faire son entrée dans le Guinness World Records grâce à l'un des plats préférés de ses propres enfants. Il a établi un nouveau record du monde en consommant 15 bâtonnets de poisson en une minute.

Il est rapporté que Nathan Davis a récemment participé au célèbre jeu télévisé intellectuel The 1% Club et a remporté plus de 130 000 dollars. Il avait confié à l'animateur Lee Mack que son prochain objectif était de battre un record du Guinness.

Selon lui, le record de la consommation de bâtonnets de poisson était le choix idéal, car il s'était déjà intéressé à des records informels de vitesse dealimentation et aimait ce genre de défis.

Nathan a réussi à manger 15 bâtonnets de poisson en une minute et a ainsi été officiellement inscrit dans le Livre Guinness des records comme la personne ayant consommé le plus de bâtonnets de poisson en une minute.

Le détenteur du record a plaisanté sur ce résultat, déclarant qu'il était fier d'être recordman du monde, mais qu'il trouvait un peu étrange que cela concerne des bâtonnets de poisson. Il a également ajouté que si les bâtonnets avaient été un peu plus froids, il aurait pu en manger davantage, mais qu'il était surtout ravi d'avoir décroché le record.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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