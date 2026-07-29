CATL dépasse les grands constructeurs automobiles en termes de rentabilité

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CATL dépasse les grands constructeurs automobiles en termes de rentabilité

Le 29 juillet de cette année, la prestigieuse liste Fortune Global 500 a été publiée, démontrant clairement la situation financière de l'industrie automobile mondiale et des secteurs connexes. Cette liste comprend dix constructeurs automobiles et équipementiers chinois de premier plan, parmi lesquels figure le géant des batteries CATL. Selon ixbt.com, il a été constaté que le taux de rentabilité de cette entreprise est plusieurs fois supérieur à celui de nombreux géants de l'automobile. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les statistiques, CATL est devenu le leader incontesté parmi les représentants de l'industrie sur cette liste, avec un taux de rentabilité de 17 %. Ce chiffre est plus de 11 fois supérieur à la rentabilité moyenne des huit grands constructeurs automobiles inclus dans la liste. De plus, le bénéfice net de CATL en 2025 a atteint 10 milliards de dollars.

Les experts soulignent que ce résultat financier est extrêmement significatif et équivaut au bénéfice net annuel total de quatre grandes entreprises automobiles : BYD, Chery, FAW et SAIC. Cela montre que dans l'industrie des transports moderne, la production de batteries et d'éléments énergétiques — qui constituent la partie la plus précieuse d'un véhicule — est beaucoup plus rentable que l'assemblage de voitures.

Pression financière et changements dans l'industrie

Au cours du premier semestre 2026, CATL a réussi à augmenter ses revenus et son volume de bénéfices globaux. Pourtant, au cours de la même période, de nombreux constructeurs automobiles traditionnels ont fait face à de graves pressions opérationnelles et difficultés. En particulier, il a été observé que le bénéfice total de l'industrie automobile du pays a diminué de 20 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Dans un contexte de pessimisme généralisé dans le secteur, la rentabilité du secteur automobile s'est avérée inférieure à la moyenne des secteurs connexes. Néanmoins, certaines entreprises s'adaptent aux exigences du marché et enregistrent de bons résultats. Par exemple, Chery est entrée pour la première fois dans cette liste prestigieuse en tant qu'entreprise indépendante participant aux transactions boursières.

Indicateurs des leaders

Le niveau de stabilité financière varie parmi les constructeurs automobiles. En particulier :

  • Chery est en tête du segment automobile avec une rentabilité de 6,3 %.
  • BYD occupe la deuxième place avec un indicateur de 4,1 %.
  • Dans le même temps, il a été noté que les revenus de BYD sur les marchés étrangers représentaient près de 40 % de son revenu total, et que ses ventes de véhicules fonctionnant aux nouvelles sources d'énergie maintenaient leur première place dans les classements mondiaux.
Globalement, les données de Fortune Global 500 confirment clairement qu'à l'ère des véhicules électriques, la production de composants technologiques, en particulier de batteries de stockage d'énergie, est devenue un modèle économique beaucoup plus rentable et stable que l'activité d'assemblage automobile.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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