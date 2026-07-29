Un Ozbekistanien condamné à une amende pour avoir harcelé un lynx en Russie

Un citoyen ouzbek a été tenu administrativement responsable pour être entré sans autorisation sur le territoire d'un refuge pour animaux à Tcheliabinsk, en Russie, et y avoir harcelé un lynx. C'est ce qu'ont rapporté les médias locaux.

Il est précisé que l'incident s'est produit dans le refuge pour animaux « Sauve-moi ». L'homme est entré illégalement dans la zone sécurisée. Par la suite, la direction du refuge a fait appel au service de sécurité et au service d'urgence 112.

Selon les agents de sécurité arrivés sur les lieux, l'homme s'est présenté comme un « soudeur d'Interpol » et a affirmé que les agents qui l'avaient arrêté rencontreraient de graves problèmes par la suite.

Selon les données préliminaires, le citoyen ouzbek était entré sur le territoire du refuge à la recherche de son partenaire. Il a également été signalé qu'il était sous l'influence de l'alcool.

La police a établi un procès-verbal à l'encontre de cet homme né en 1982 en vertu de l'article 20.1 du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie, relatif à la « petite vilenie » (vandalisme mineur).

Conformément à la décision du tribunal, il a écopé d'une amende de 500 roubles. Par ailleurs, il a été indiqué que cet homme résidait légalement sur le territoire russe.

Karen Dallakyan, le propriétaire du refuge, a déclaré qu'après l'incident, le lynx nommé Maroussia avait subi un grave choc émotionnel.

« Après cet événement, Maroussia a traversé un stress très intense. C'est une situation regrettable pour nous », a-t-il déclaré.