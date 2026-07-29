Les géants de Serie A et le Community Shield seront diffusés en direct

·35·Sport
Les géants de Serie A et le Community Shield seront diffusés en direct

La préparation pour la nouvelle saison en Europe bat son plein. Selon Goal.com, Warner Bros. Discovery a acquis les droits de diffusion en clair des matches amicaux d'avant-saison des grands clubs italiens — Roma, Juventus et Milan — ainsi que du traditionnel match d'ouverture de la saison de football anglaise, rapporte Goal.com rapporte .

Ces retransmissions permettront aux supporters de football d'évaluer la forme des équipes après les transferts estivaux et les changements d'effectif. En particulier, à quelques semaines du coup d'envoi du championnat d'Italie, les matches test des grands clubs sur la scène internationale suscitent un grand intérêt.

Le test des géants italiens

Cette série de matches débutera le 1er août au Pays de Galles. La rencontre entre Cardiff City et la Roma, qui se déroulera au Cardiff City Stadium, sera la première d'une série de trois matches amicaux contre des équipes britanniques pour les hommes de Gian Piero Gasperini.

Ensuite, la Juventus et Milan entameront leurs tournées en Asie et affronteront le club de Chelsea, vainqueur de la Coupe du monde. Les Turinois s'mesureront au Kai Tak Stadium à Hong Kong, tandis que les Milanais s'affronteront au Gelora Bung Karno Stadium à Jakarta.

Ces matches offriront aux équipes dirigées par Luciano Spalletti et Rúben Amorim une excellente occasion de tester une fois de plus leurs capacités avant la nouvelle saison. Toutes les rencontres seront diffusées en léger différé sur la chaîne NOVE à 21h30.

Le Community Shield et l'ouverture de la saison

À la mi-août, l'attention se tournera vers le football anglais. Le 16 août à 16h00 aura lieu le traditionnel Community Shield — la Supercoupe d'Angleterre — entre Arsenal et Manchester City.

Ce choc entre le champion de Premier League et le vainqueur de la FA Cup est considéré comme le match d'ouverture officiel de la saison de football du pays. Cette confrontation sera retransmise en direct sur la chaîne NOVE et proposée gratuitement en ligne sur les plateformes HBO Max et discovery+.

Serie AArsenalManchester CityRomaJuventus
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Savinho souhaite quitter Manchester City pour rejoindre TottenhamSavinho souhaite quitter Manchester City pour rejoindre TottenhamAujourd'hui, 14:33Manuel Neuer a révélé la date de la fin de sa carrièreManuel Neuer a révélé la date de la fin de sa carrièreAujourd'hui, 13:52Le président de Barcelone Joan Laporta a subi une opération au cœurLe président de Barcelone Joan Laporta a subi une opération au cœurAujourd'hui, 13:37Vinicius Junior va rester au Real Madrid et prolonger son contratVinicius Junior va rester au Real Madrid et prolonger son contratAujourd'hui, 13:12Le FC Barcelone essuie un refus pour le transfert d'Eli Junior KroupiLe FC Barcelone essuie un refus pour le transfert d'Eli Junior KroupiAujourd'hui, 13:10Arsenal intensifie les négociations pour le transfert de Bruno GuimarãesArsenal intensifie les négociations pour le transfert de Bruno GuimarãesAujourd'hui, 12:12
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans