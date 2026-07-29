Les géants de Serie A et le Community Shield seront diffusés en direct

La préparation pour la nouvelle saison en Europe bat son plein. Selon Goal.com, Warner Bros. Discovery a acquis les droits de diffusion en clair des matches amicaux d'avant-saison des grands clubs italiens — Roma, Juventus et Milan — ainsi que du traditionnel match d'ouverture de la saison de football anglaise, rapporte Goal.com rapporte .

Ces retransmissions permettront aux supporters de football d'évaluer la forme des équipes après les transferts estivaux et les changements d'effectif. En particulier, à quelques semaines du coup d'envoi du championnat d'Italie, les matches test des grands clubs sur la scène internationale suscitent un grand intérêt.

Le test des géants italiens

Cette série de matches débutera le 1er août au Pays de Galles. La rencontre entre Cardiff City et la Roma, qui se déroulera au Cardiff City Stadium, sera la première d'une série de trois matches amicaux contre des équipes britanniques pour les hommes de Gian Piero Gasperini.

Ensuite, la Juventus et Milan entameront leurs tournées en Asie et affronteront le club de Chelsea, vainqueur de la Coupe du monde. Les Turinois s'mesureront au Kai Tak Stadium à Hong Kong, tandis que les Milanais s'affronteront au Gelora Bung Karno Stadium à Jakarta.

Ces matches offriront aux équipes dirigées par Luciano Spalletti et Rúben Amorim une excellente occasion de tester une fois de plus leurs capacités avant la nouvelle saison. Toutes les rencontres seront diffusées en léger différé sur la chaîne NOVE à 21h30.

Le Community Shield et l'ouverture de la saison

À la mi-août, l'attention se tournera vers le football anglais. Le 16 août à 16h00 aura lieu le traditionnel Community Shield — la Supercoupe d'Angleterre — entre Arsenal et Manchester City.

Ce choc entre le champion de Premier League et le vainqueur de la FA Cup est considéré comme le match d'ouverture officiel de la saison de football du pays. Cette confrontation sera retransmise en direct sur la chaîne NOVE et proposée gratuitement en ligne sur les plateformes HBO Max et discovery+.