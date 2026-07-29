Manuel Neuer a révélé la date de la fin de sa carrière

Le gardien légendaire du Bayern Munich et de l'équipe nationale d'Allemagne, Manuel Neuer, a annoncé la date de la fin de sa carrière de footballeur professionnel. Selon Goal.com, le gardien expérimenté, considéré comme le pionnier du rôle moderne de gardien-libéro (« sweeper-keeper »), a confirmé qu'il raccrocherait les crampons à l'expiration de son contrat actuel, c'est-à-dire à la fin de la saison 2026/27. C'est ce qu'indique Goal.com en rapporte.

Actuellement âgé de 40 ans, le footballeur expérimenté avait prolongé son contrat avec le club munichois d'une année supplémentaire. Lors du stage de pré-saison à Tegernsee, le gardien a clarifié son avenir et n'a pas caché son intention de passer ses dernières années au plus haut niveau. Selon Neuer, il aborde chaque match individuellement et ne pense pas au fait qu'il dispute sa saison d'adieux.

Le grand objectif en Ligue des champions

Ayant remporté de nombreux trophées tout au long de sa carrière, Neuer souhaite ajouter un nouveau trophée de la Ligue des champions de l'UEFA à sa collection. Il compte actuellement à son actif deux victoires obtenues avec le maillot du Bayern. Éliminé la saison dernière en demi-finale de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain, le club de Munich aborde cette fois la compétition avec un effectif encore plus fort.

Neuer a souligné que l'objectif principal de l'équipe est de gagner dans chaque compétition. Il a également affirmé que, malgré la célébration de son 13e titre de champion de Bundesliga (un record) la saison dernière, sa motivation n'a pas faibli et il est convaincu que l'effectif actuel est capable de lutter pour tous les trophées.

La question de la succession et le soutien aux jeunes

En plus de ses performances sur le terrain, le joueur se tourne vers son héritage futur. Les dirigeants du Bayern ont déjà commencé à chercher un digne successeur au gardien légendaire, et le jeune talent Jonas Urbig est considéré comme le principal candidat pour prendre la relève de Neuer.

Le gardien expérimenté a souligné qu'il est prêt à travailler avec les jeunes joueurs et que le groupe des gardiens de but de l'équipe se soutient mutuellement. Avec Sven Ulreich et d'autres jeunes gardiens, ils s'efforcent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'intérêt de l'équipe. Selon Neuer, une concurrence saine et l'entraide sont les gages des futurs succès.