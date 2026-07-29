Le Bayern souhaite prolonger le contrat de Harry Kane jusqu'en 2029

Le Bayern Munich se prépare à entamer des négociations officielles pour prolonger l'accord actuel de son attaquant vedette Harry Kane. Selon Goal.com, le géant allemand prévoit de proposer au capitaine de l'équipe d'Angleterre un nouveau contrat à long terme courant jusqu'en 2029. Bien qu'il approche ses 33 ans, l'expérimenté joueur demeure l'une des figures centrales du projet sportif du club et est prêt à lier son avenir aux Bavarois. C'est ce qu'indique Goal.com rapporte que

D'après le journal Sport Bild, les discussions entre les parties débuteront officiellement après que le joueur aura terminé ses vacances consécutives à la Coupe du monde et aura rejoint l'équipe de Vincent Kompany au début du mois d'août. Actuellement rémunéré à hauteur de 25 millions d'euros par an, il n'est pas prévu de revoir ses revenus à la baisse en raison de son âge, et il devrait rester l'un des joueurs les mieux payés du club. Du côté du club munichois, ces négociations seront menées par le directeur sportif Max Eberl et le directeur général Jan-Christian Dreesen.

Intérêt international et choix du joueur

Malgré la persistance d'un intérêt sérieux sur le marché des transferts international à l'égard de Kane, celui-ci privilégie la poursuite de sa carrière en Allemagne. Notamment, le FC Barcelone et le club saoudien d'Al-Hilal se sont montrés intéressés par les services de l'attaquant expérimenté. Cependant, le joueur lui-même ne souhaite pas accepter d'autres défis et concentre toute son attention sur son héritage à Munich. Il avait préféré reporter les négociations en raison de la lourde charge de la saison et des matchs internationaux.

Les intérêts du joueur lors des négociations seront défendus par son père Pat et son frère Charlie. De son côté, la direction du Bayern souhaite garantir l'avenir de son principal buteur le plus rapidement possible, sa réputation mondiale restant intacte. Kane a quant à lui l'intention de continuer à évoluer au plus haut niveau tout en préservant sa condition physique.

Évolution du rôle et projets futurs

L'un des aspects les plus fascinants de ces futures négociations contractuelles concerne le changement potentiel des responsabilités de Harry Kane sur le terrain. Approchant de la fin de sa carrière, l'attaquant de 33 ans a fait part de son ouverture à adapter son style de jeu pour assumer davantage de tâches de meneur de jeu et de créativité. Cette transition l'aidera à prolonger sa carrière au plus haut niveau et à concrétiser son projet de participation à la Coupe du monde 2030.

L'entraîneur Vincent Kompany affectionnant l'utilisation de divers systèmes tactiques, la capacité de Kane à décrocher et à démontrer ses superbes qualités de passe apportera une nouvelle dimension aux attaques de l'équipe. Il est également rapporté que, indépendamment de la prolongation de Kane, le Bayern n'exclut pas l'option de recruter un autre attaquant de haut niveau lors des prochaines fenêtres de transferts.