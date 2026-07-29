La Hongrie bloque à nouveau les négociations sur l'adhésion de l'Ukraine à l'UE

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La Hongrie bloque à nouveau les négociations sur l'adhésion de l'Ukraine à l'UE

La Hongrie a de nouveau bloqué l'ouverture de deux chapitres cruciaux dans les négociations sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. C'est ce que rapporte Financial Times (FT), une publication influente.

Zamin.uz présente la situation autour de ces négociations, les raisons de la position ferme de Budapest et la réaction des hommes politiques européens.

1. Marché unique et politique économique : deux chapitres reportés

Selon le FT, Budapest a retardé l'ouverture des négociations concernant le deuxième et le troisième chapitres , qui prévoient l'intégration de l'Ukraine au marché unique ainsi que l'élargissement de la politique économique et sociale.

En outre, la partie hongroise s'oppose fermement à l'octroi d'un statut « d'adhésion accélérée » à Kyiv.

Déclaration d'un responsable hongrois :

« Kyiv ne doit pas bénéficier d'un traitement préférentiel ou exceptionnel par rapport aux candidats des Balkans occidentaux qui luttent depuis des années pour répondre aux exigences de l'Union européenne. »

2. Bruxelles a l'intention d'exercer une « pression politique » sur la Hongrie

La publication souligne que les hommes politiques européens estiment qu'une forte pression politique sur la Hongrie est désormais nécessaire pour maintenir le soutien de Budapest et faire progresser les négociations.

Selon les règles de l'UE, chaque étape des négociations sur l'adhésion d'un nouvel État requiert l'accord unanime des 27 pays membres de l'organisation.

3. Les espoirs déçus : Péter Magyar et la position immuable de Budapest

Auparavant, Kyiv fondait de grands espoirs sur l'amélioration des relations et un assouplissement de la position avec le nouveau gouvernement hongrois dirigé par Péter Magyar. Cependant, la situation réelle pour l'Ukraine n'a guère changé.

Budapest campe toujours sur sa position de principe :

Négociations sur l'adhésion de la Hongrie et de l'Ukraine à l'UE : Faits clés

Aspect / Critère

Détails

Média

Financial Times (FT)

Chapitres bloqués

Chapitre 2 (Marché unique) et Chapitre 3 (Politique économique et sociale)

Principal argument de la Hongrie

Ne pas créer d'injustice envers les pays des Balkans occidentaux

Plan des politiciens de l'UE

Exercer une « pression politique » sur Budapest

Position générale de Budapest

Refus de l'aide militaire et financière, veto sur l'adhésion rapide

L'élargissement de l'Union européenne et les débats diplomatiques autour de l'Ukraine ont un impact direct sur la politique mondiale et régionale.

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Pensez-vous que l'Union européenne parviendra à surmonter l'opposition de la Hongrie pour faire progresser les négociations d'adhésion de l'Ukraine ? Laissez vos avis et commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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