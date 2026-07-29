Tesla réserve 90 pour cent de la capacité de la centrale solaire en Arizona

Tesla, le leader mondial de la production de voitures électriques, a garanti une source d'énergie durable et écologique pour les années à venir. Selon ixbt.com, l'entreprise a signé un contrat à long terme pour l'achat de 90 pour cent de l'électricité du gigantesque projet Sterling en construction dans l'État américain de l'Arizona. C'est ce que rapporte rapporte Ixbt.com.

Ce grand complexe énergétique comprend une centrale solaire d'une capacité totale de 509 mégawatts et un système de batteries de 360 mégawatts. Actuellement en construction, la mise en service complète de cet objet est prévue pour 2028. Les parties n'ont pas divulgué les détails financiers de l'accord.

Énergie verte et technologies de stockage

ContourGlobal, l'entreprise qui réalise le projet, prévoit de vendre les 10 pour cent de capacité restante de manière indépendante sur le marché de l'énergie ouvert. Bien que la durée exacte du contrat n'ait pas été officiellement annoncée, ce type d'accords sur le marché de l'énergie est généralement prévu pour 10 à 15 ans. Cela offre à Tesla un approvisionnement garanti en énergie renouvelable jusqu'à la fin des années 2030.

Pour le fonds d'investissement KKR, propriétaire de ContourGlobal, le projet Sterling est le plus grand objet d'énergie renouvelable de son portefeuille. Ce complexe a été acquis au dernier trimestre de 2024 et son importance est jugée élevée pour toute la région.

Intégration au réseau et perspectives

La nouvelle centrale électrique sera connectée au réseau de la Western Area Power Administration. Cela permettra de fournir un courant stable non seulement aux consommateurs de l'Arizona, mais aussi au marché énergétique de la Californie voisine. Les experts soulignent qu'une partie importante de l'infrastructure est ce système de stockage moderne.

Le système de stockage d'énergie est conçu pour un fonctionnement continu de quatre heures et a la capacité de stocker environ 1440 mégawatts-heures d'énergie. Cette technologie garantit la fourniture ininterrompue d'énergie verte au réseau général même après le coucher du soleil, ce qui constitue une étape importante pour les géants technologiques mondiaux comme Tesla dans la garantie de la durabilité environnementale.