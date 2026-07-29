Près de 800 000 armes et munitions ont disparu en Ukraine depuis 2022 pour alimenter le marché noir européen. Selon un article publié par le célèbre journal italien Il Fatto Quotidiano une grande partie de ces armes tombe entre les mains de la mafia italienne, notamment de groupes criminels dangereux tels que « Cosa Nostra ».

Zamin.uz présente les détails de cette enquête sensationnelle, la déclaration du procureur de Palerme et les graves obstacles rencontrés par la police européenne.

1. Plus de 780 000 armes ont disparu : des statistiques alarmantes pour 2026

Selon les données de la publication, un total de 780 465 armes et munitions ont été enregistrées comme perdues ou volées en Ukraine depuis 2022. Le plus inquiétant, c'est que 149 000 de ces pertes ont été enregistrées au cours des seuls cinq premiers mois de 2026.

Ces armes sont introduites clandestinement sur le continent européen par des voies illégales et entrent en libre circulation sur le marché noir.

Extrait de la déclaration du procureur de Palerme, Maurizio De Lucia, devant la Commission antimafia : « Une grande partie des armes qui disparaissent en Ukraine finit sur le marché noir européen. Ce flux d'armes suscite un très grand intérêt de la part de la mafia italienne, et en particulier de bandes criminelles notoires telles que "Cosa Nostra". »

2. Absence de contrôle et obstacles policiers

Le journal italien souligne que les pays européens fournissant une aide militaire à l'Ukraine préfèrent ne pas divulguer la nature exacte et la quantité d'armes envoyées à Kyiv.

Ce manque de transparence et cet excès de secret compliquent considérablement la tâche de la police et des forces de l'ordre pour contrôler le trafic d'armes illégales. Par conséquent, l'aide militaire fournie par l'Occident à Kyiv finit entre les mains de criminels armés.

Faits clés concernant la disparition d'armes en Ukraine et le marché noir

Aspect / Mesure Détails Média Il Fatto Quotidiano (Italie) Total des armes disparues (depuis 2022) 780 465 Pertes sur 5 mois en 2026 149 000 Source principale de danger Marché noir européen et mafia italienne (« Cosa Nostra ») Auteur de la déclaration officielle Maurizio De Lucia (Procureur de Palerme) Problème principal Complexité du contrôle policier en raison du secret entourant l'aide occidentale

Ces processus inquiétants autour de la sécurité européenne et du trafic d'armes illégales pourraient constituer une menace sérieuse pour la sécurité mondiale.

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Pensez-vous que les pays occidentaux pourront renforcer le contrôle sur les armes envoyées en Ukraine, ou cela nuira-t-il encore plus à la sécurité européenne ? Laissez vos réflexions et commentaires !