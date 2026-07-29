Décision sans précédent d'un tribunal brésilien : un joueur suspendu jusqu'au rétablissement de son adversaire

Un événement extrêmement important et sans précédent s'est produit dans le football sud-américain. Selon les informations diffusées par Ixbt.com et d'autres sources internationales, la Cour supérieure de justice sportive du Brésil (STJD) a rendu une décision historique : suspendre un joueur ayant infligé une grave blessure à son adversaire jusqu'au retour complet de la victime sur les terrains. Cette sanction sans précédent suscite des débats houleux dans le monde du football, rapporte Goal.com .

L'incident s'est produit en juillet lors d'un match de Serie A. Suite à l'intervention grossière du défenseur d'Internacional Victor Gabriel, l'attaquant de Cruzeiro Gabriel Pec a subi une grave blessure à la jambe gauche, se fracturant le tibia. La gravité de la situation a été accentuée par le fait qu'il s'agissait du premier match du joueur avec sa nouvelle équipe.

Conditions de la suspension historique

Selon le verdict annoncé mardi, Victor Gabriel ne pourra pas disputer de matches officiels tant que son adversaire n'aura pas passé un examen médical et repris l'entraînement complet. Cependant, afin de respecter les normes légales, cette restriction a été fixée à un maximum de 180 jours. Au cours du procès, l'accusé a insisté sur le fait qu'il n'avait pas agi intentionnellement.

Le défenseur de vingt-deux ans a exprimé de grands regrets lors de l'audience, déclarant : « J'ai prié les nuits où je ne pouvais pas dormir pour qu'il guérisse, et je présente mes sincères excuses à tous les représentants de Cruzeiro. » Il a expliqué que le terrain était humide et glissant, ce qui ne lui avait pas permis de retirer sa jambe à temps après avoir touché le ballon en premier.

Pertes pour les clubs et fondements juridiques

Conformément à l'article 254 du Code de justice sportive brésilien concernant les actes de violence sur le terrain, le parquet a obtenu l'application d'une clause spéciale. Celle-ci stipule qu'en cas de blessures corporelles graves, la durée de la suspension peut être équivalente au temps de récupération du joueur blessé.

Cette grave blessure a été un coup dur pour Cruzeiro. Le club avait versé au moins 12 millions de dollars au LA Galaxy lors de la trêve de la Coupe du Monde 2026 pour s'offrir l'attaquant. Le fait que le début de cette nouvelle star se termine par un tel malheur a bouleversé les plans offensifs de l'équipe.