En raison de la rentrée scolaire, le Jour du Savoir, des restrictions strictes sur la vente de produits alcoolisés seront imposées dans une grande partie de la Fédération de Russie. Selon l'analyse de la législation régionale réalisée par l'agence RIA Novosti , cette année, en Russie, 60 entités ont décidé de limiter ou d'interdire totalement la vente au détail d'alcool le 1er septembre.

Ces interdictions visent principalement à maintenir l'ordre public autour des établissements scolaires et à assurer la sécurité de la jeune génération.

Législation régionale et géographie des restrictions

Conformément à la législation fédérale en vigueur, une restriction générale sur la vente d'alcool s'applique dans toutes les régions du pays de 23h00 à 08h00 :

Pouvoirs des autorités locales : Les administrations régionales ont le droit de renforcer indépendamment les règles de vente d'alcool lors de jours fériés spéciaux (Jour du Savoir, Journée de la Jeunesse, Journée de l'Enfance) ;

Restrictions dans 60 entités : Le 1er septembre de cette année, les autorités de 60 régions exerceront ce droit et mettront en vigueur des restrictions commerciales ;

Les 29 autres entités : Bien qu'il n'y ait pas d'interdiction régionale globale dans les autres territoires, des restrictions peuvent être introduites au niveau local dans certaines villes et municipalités.

L'expérience de Samara et l'objectif principal

Les mesures restrictives sont appliquées sous différentes formes selon les régions :

Interdiction totale à Samara : Par exemple, le gouvernement de la région de Samara a décidé d'interdire totalement la vente au détail de produits alcoolisés dans tout le district urbain de Samara à partir du 1er septembre 2026 ;

Mesure de sécurité : L'objectif principal est d'empêcher la libre circulation de l'alcool à proximité des écoles, des lycées et des lieux publics fréquentés par les enfants.

Avertissement des experts : Risques pour la santé

Les experts médicaux rappellent que l'abus d'alcool nuit gravement non seulement à l'ordre public, mais aussi à la santé humaine. En particulier, la consommation régulière d'alcool multiplie par plusieurs le risque de développer au moins 5 types de cancer.