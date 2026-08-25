Le sosie de Zelensky quitte la prison pour le front : la décision inattendue de Sarukyan

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Le sosie de Zelensky quitte la prison pour le front : la décision inattendue de Sarukyan

Un imitateur devenu viral sur les réseaux sociaux pour avoir parodié la voix de Sergey Zhukov, soliste de « Ruki Vverx! », avec la chanson « Privet, eto ya » Samvel Sarukyan a signé un contrat officiel avec le ministère de la Défense de la Fédération de Russie.

Selon les informations relayées par la chaîne Telegram russe populaire Shot l'homme de 44 ans, qui purgeait une peine de prison, se dirige vers la zone des opérations militaires en tant que volontaire.

Des millions de vues et le statut de « sosie de Zelensky »

Samvel Sarukyan avait attiré l'attention des internautes grâce à ses interprétations uniques de plusieurs morceaux :

  • Titres viraux : Ses vidéos sur « Privet, eto ya », ainsi que sur les chansons « On tebya seluyet » et « Devochka u rechki » de Sergey Zhukov, ont cumulé des millions de vues en ligne ;

  • Ressemblance physique : Les utilisateurs des réseaux sociaux ont souvent souligné que la structure du visage, le sourire et les mimiques de Sarukyan ressemblent étonnamment à ceux du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

12 ans de prison et la liberté par le front

Le passé du parodiste est marqué par une lourde condamnation pénale :

  • Verdict du tribunal : En août 2017, Sarukyan a été condamné pour fabrication et distribution illégale de stupéfiants à grande échelle à 12 ans de privation de liberté ;

  • Possibilité offerte par la loi militaire : Selon la législation russe actuelle, les détenus purgeant des peines pour certains crimes graves peuvent signer un contrat avec le ministère de la Défense pour participer aux combats, ce qui leur permet d'obtenir une libération anticipée ou une réduction de peine ;

  • Lieu de service : Pour l'instant, aucun détail officiel n'a été communiqué sur le secteur du front où Sarukyan sera déployé ni sur son poste militaire.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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