Islam Makhachev révèle le secret de sa victoire difficile contre Ian Garry

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Islam Makhachev révèle le secret de sa victoire difficile contre Ian Garry

Le champion de 34 ans, qui a défendu avec succès son titre lors du combat principal de l’UFC 330, Islam Makhachev a livré ses impressions après son affrontement acharné face à l’Irlandais Ian Garry.

Vainqueur à l’unanimité des juges, la star du Daghestan a expliqué pourquoi le combat avait été bien plus difficile que prévu.

« Les adversaires deviennent de plus en plus forts » : l’analyse de Makhachev

Le champion a souligné que la victoire restait la priorité, tout en reconnaissant que le niveau de préparation de ses adversaires ne cessait de progresser :

« Le plus important, c’est la victoire. Mais je pensais et j’avais prévu que le combat serait un peu plus facile. Pourtant, les adversaires se préparent très sérieusement et chaque combat devient de plus en plus difficile. Ils sont plus forts de jour en jour. Cela signifie que je dois travailler encore davantage pour que mes combats soient plus faciles », a déclaré Islam.

« Il ne faisait que reculer » : le style gênant de Garry et la tactique de victoire

Makhachev a expliqué que les caractéristiques physiques de son adversaire irlandais et ses déplacements passifs dans l’octogone avaient empêché un combat spectaculaire :

  • Mensurations et distance : « Le style de Garry est très gênant, il est très difficile de s’approcher de lui. Ses bras et ses jambes sont très longs ;

  • La clé des mises au sol : Le seul point faible qu’il laissait ouvert était sa jambe avant. J’ai constamment ciblé cette zone et réussi mes mises au sol ;

  • Des déplacements uniquement vers l’arrière : Il est très difficile de livrer un combat spectaculaire face à un adversaire qui ne fait que reculer. Le combat s’est déroulé comme il s’est déroulé. Il a été difficile, mais je ne peux pas dire qu’il m’a posé un problème sérieux. Tout s’est passé comme prévu ; il a simplement fallu éviter de se précipiter et aller jusqu’à la décision des juges ».

Islam Makhachev a une nouvelle fois prouvé, grâce à cette victoire, qu’il est le leader incontesté de sa catégorie de poids.

Islam MakhachevIan GarryUFCIrlande
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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