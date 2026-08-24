Un adolescent de 16 ans vit dans un étang depuis cinq ans

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Un adolescent de 16 ans vit dans un étang depuis cinq ans

La situation inhabituelle d'Iqbal Shaikh, un adolescent de 16 ans vivant dans le district de Murshidabad, au Bengale-Occidental en Inde, fait l'objet de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux. Il est rapporté que l'adolescent, résidant dans la ville de Beldanga, passe la majeure partie de son temps dans des étangs depuis près de cinq ans.

Iqbal affirme qu'une sensation de brûlure intense apparaît sur son corps dès qu'il sort de l'eau. Cette gêne s'atténue lorsqu'il plonge dans l'eau fraîche. C'est pourquoi il passe parfois plusieurs jours, voire près d'une semaine, immergé.

Sa famille l'a emmené dans divers hôpitaux et chez des guérisseurs traditionnels, mais aucun diagnostic précis n'a été posé. Le fait de rester longtemps dans l'eau aurait également un impact négatif sur sa santé.

Après la diffusion de vidéos sur Iqbal sur les réseaux sociaux, sa situation indien a attiré l'attention de l'homme d'affaires Anant Ambani. Il a organisé le transfert de l'adolescent à Mumbai pour un examen médical spécialisé. Iqbal est actuellement sous la surveillance de spécialistes dans un hôpital de Mumbai.

Certains médecins supposent qu'Iqbal pourrait souffrir d'une maladie rare appelée érythromélalgie Dans ce cas, une sensation de brûlure intense, de chaleur et des rougeurs peuvent être observées sur la peau. Les symptômes peuvent s'aggraver lorsque la température corporelle augmente, tandis que le refroidissement peut apporter un soulagement temporaire. Cependant, il n'a pas encore été officiellement confirmé qu'Iqbal souffre précisément de ce diagnostic.

Actuellement, les médecins de Mumbai procèdent à des examens approfondis pour identifier les facteurs à l'origine de son état et prennent des mesures pour réduire ses symptômes douloureux.

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Charos
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