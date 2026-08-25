Nouvelles forces : 400 opérateurs de drones et sapeurs nord-coréens déployés sur le front
La coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord atteint un nouveau stade stratégique. Selon de nouvelles informations relayées par les médias occidentaux et américains, s'appuyant sur des sources du renseignement ukrainien, la RPDC a déployé un nouveau groupe important de spécialistes militaires hautement qualifiés dans les zones frontalières de la Fédération de Russie.
Le chef adjoint de la Direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, Vadim Skibitsky, a indiqué que le nombre de militaires nord-coréens arrivés lors de la dernière phase s'élève à 8 500 personnes.
Points de drones et sapeurs dans la direction de Koursk
Selon les données fournies par le renseignement ukrainien, un groupe spécialisé des forces de la RPDC est concentré directement dans la région de Koursk :
Opérateurs de drones : Au moins 400 opérateurs de véhicules aériens sans pilote (drones) opèrent dans les postes de commandement situés dans les zones frontalières. Ils sont chargés de collecter des renseignements et de guider les drones d'attaque ;
Corps des ingénieurs-sapeurs : Le groupe comprend 1 000 ingénieurs-sapeurs qui effectuent des travaux de renforcement des fortifications défensives et de déminage ;
Mission tactique : Les militaires de la RPDC contrôlent les frontières russes et l'arrière-front sans franchir directement la frontière ukrainienne. Cela permet aux forces armées russes de mobiliser pleinement leurs principales unités de combat pour des opérations offensives.
Missiles, munitions et un nouvel accord de 50 000 hommes
Dans le cadre de l'accord militaire entre Moscou et Pyongyang, l'approvisionnement en équipement et en main-d'œuvre se poursuit :
Armes balistiques : Il a été rapporté précédemment que la Russie avait reçu de la RPDC au moins 150 missiles balistiques à moyenne portée KN-23 et KN-24 , ainsi qu'un grand volume de munitions d'artillerie ;
Contingent total : Selon les estimations du renseignement, au total, environ 25 000 militaires nord-coréens sont passés par les structures russes ou sont en rotation ;
Négociations de septembre : Selon les médias, lors de la prochaine rencontre de haut niveau attendue entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un, la question de l'envoi supplémentaire en Russie de jusqu'à 50 000 spécialistes militaires et travailleurs pourrait être convenue.
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