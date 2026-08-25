La coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord atteint un nouveau stade stratégique. Selon de nouvelles informations relayées par les médias occidentaux et américains, s'appuyant sur des sources du renseignement ukrainien, la RPDC a déployé un nouveau groupe important de spécialistes militaires hautement qualifiés dans les zones frontalières de la Fédération de Russie.

Le chef adjoint de la Direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, Vadim Skibitsky, a indiqué que le nombre de militaires nord-coréens arrivés lors de la dernière phase s'élève à 8 500 personnes.

Points de drones et sapeurs dans la direction de Koursk

Selon les données fournies par le renseignement ukrainien, un groupe spécialisé des forces de la RPDC est concentré directement dans la région de Koursk :

Opérateurs de drones : Au moins 400 opérateurs de véhicules aériens sans pilote (drones) opèrent dans les postes de commandement situés dans les zones frontalières. Ils sont chargés de collecter des renseignements et de guider les drones d'attaque ;

Corps des ingénieurs-sapeurs : Le groupe comprend 1 000 ingénieurs-sapeurs qui effectuent des travaux de renforcement des fortifications défensives et de déminage ;

Mission tactique : Les militaires de la RPDC contrôlent les frontières russes et l'arrière-front sans franchir directement la frontière ukrainienne. Cela permet aux forces armées russes de mobiliser pleinement leurs principales unités de combat pour des opérations offensives.

Missiles, munitions et un nouvel accord de 50 000 hommes

Dans le cadre de l'accord militaire entre Moscou et Pyongyang, l'approvisionnement en équipement et en main-d'œuvre se poursuit :