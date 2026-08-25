Soirée football : Le match phare à Samarcande et 3 rencontres brûlantes de la 19e journée

·52·Sport
Soirée football : Le match phare à Samarcande et 3 rencontres brûlantes de la 19e journée

Dans le cadre de la 19e journée du championnat national d'Ouzbékistan, la Super League, trois matchs intenses et sans compromis attendent les fans ce mardi soir, le 25 août. Le choc de la journée aura lieu à Samarcande, où le club local du Dinamo accueillera le célèbre club de Pakhtakor de Tachkent.

Par ailleurs, dans la vallée, Andijan affrontera Khorezm, tandis que dans le sud, les équipes de Surkhon et de l'AGMK se disputeront les points.

Les affiches de la 19e journée et les désignations des arbitres :

1. Andijan — Khorezm

  • Heure de début : 25 août, 19:00

  • Arbitre principal : Firdavs Norsafarov

  • Arbitres assistants : Alisher Usmanov, Khusan Khudoyberdiyev

  • Quatrième arbitre : Abdurasul Kayumbayev

  • Arbitres VAR : Doston Rakhmonov, Shokhnur Yuldashev (AVAR)

  • Superviseur et commissaire : Sultonbek Zaylabidinov, Jalolkhon Inogomkhodjayev

2. Surkhon — AGMK

  • Heure de début : 25 août, 19:00

  • Arbitre principal : Asker Nadjafaliyev

  • Arbitres assistants : Bakhtiyorkhuja Shavkatov, Ruslan Serazitdinov

  • Quatrième arbitre : Javokhir Sadaqulov

  • Arbitres VAR : Gayrat Djourayev, Adkhamjon Rikhsiboyev (AVAR)

  • Superviseur et commissaire : Vladislav Seytlin, Kudrat Madrimov

3. Dinamo — Pakhtakor (Match phare)

  • Heure de début : 25 août, 20:00

  • Arbitre principal : Ilgiz Tantashev

  • Arbitres assistants : Andrey Sapenko, Timur Gaynullin

  • Quatrième arbitre : Diyorbek Amanov

  • Arbitres VAR : Naim Kosimov, Rinat Serazitdinov (AVAR)

  • Superviseur et commissaire : Rustam Bobomurodov, Shokhrukh Said

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Unique au monde : la Super League d'Ouzbékistan désignée comme le championnat le plus singulier de la planète !Unique au monde : la Super League d'Ouzbékistan désignée comme le championnat le plus singulier de la planète !Aujourd'hui, 13:17«Jeu de jambes» : Un média britannique révèle le secret de la domination mondiale de la boxe ouzbèke !«Jeu de jambes» : Un média britannique révèle le secret de la domination mondiale de la boxe ouzbèke !Aujourd'hui, 13:09100 % de duels gagnés : Husanov brille avec Manchester City !100 % de duels gagnés : Husanov brille avec Manchester City !Aujourd'hui, 13:01Méga-transfert de City : Ayoub Bouaddi passe sa visite médicale pour remplacer RodriMéga-transfert de City : Ayoub Bouaddi passe sa visite médicale pour remplacer RodriAujourd'hui, 12:58«La dernière fois, il m'a massacré» : Merab Dvalishvili fait une confession honnête«La dernière fois, il m'a massacré» : Merab Dvalishvili fait une confession honnêteAujourd'hui, 12:32«Son exclusion de la Coupe du Monde 2026 lui a fait du bien» : Gary Neville commente le retour de Cole Palmer«Son exclusion de la Coupe du Monde 2026 lui a fait du bien» : Gary Neville commente le retour de Cole PalmerAujourd'hui, 12:29
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane
Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane