Soirée football : Le match phare à Samarcande et 3 rencontres brûlantes de la 19e journée

Dans le cadre de la 19e journée du championnat national d'Ouzbékistan, la Super League, trois matchs intenses et sans compromis attendent les fans ce mardi soir, le 25 août. Le choc de la journée aura lieu à Samarcande, où le club local du Dinamo accueillera le célèbre club de Pakhtakor de Tachkent.

Par ailleurs, dans la vallée, Andijan affrontera Khorezm, tandis que dans le sud, les équipes de Surkhon et de l'AGMK se disputeront les points.

Les affiches de la 19e journée et les désignations des arbitres :

1. Andijan — Khorezm

Heure de début : 25 août, 19:00

Arbitre principal : Firdavs Norsafarov

Arbitres assistants : Alisher Usmanov, Khusan Khudoyberdiyev

Quatrième arbitre : Abdurasul Kayumbayev

Arbitres VAR : Doston Rakhmonov, Shokhnur Yuldashev (AVAR)

Superviseur et commissaire : Sultonbek Zaylabidinov, Jalolkhon Inogomkhodjayev

2. Surkhon — AGMK

Heure de début : 25 août, 19:00

Arbitre principal : Asker Nadjafaliyev

Arbitres assistants : Bakhtiyorkhuja Shavkatov, Ruslan Serazitdinov

Quatrième arbitre : Javokhir Sadaqulov

Arbitres VAR : Gayrat Djourayev, Adkhamjon Rikhsiboyev (AVAR)

Superviseur et commissaire : Vladislav Seytlin, Kudrat Madrimov

3. Dinamo — Pakhtakor (Match phare)