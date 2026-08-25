Soirée football : Le match phare à Samarcande et 3 rencontres brûlantes de la 19e journée
Dans le cadre de la 19e journée du championnat national d'Ouzbékistan, la Super League, trois matchs intenses et sans compromis attendent les fans ce mardi soir, le 25 août. Le choc de la journée aura lieu à Samarcande, où le club local du Dinamo accueillera le célèbre club de Pakhtakor de Tachkent.
Par ailleurs, dans la vallée, Andijan affrontera Khorezm, tandis que dans le sud, les équipes de Surkhon et de l'AGMK se disputeront les points.
Les affiches de la 19e journée et les désignations des arbitres :
1. Andijan — Khorezm
Heure de début : 25 août, 19:00
Arbitre principal : Firdavs Norsafarov
Arbitres assistants : Alisher Usmanov, Khusan Khudoyberdiyev
Quatrième arbitre : Abdurasul Kayumbayev
Arbitres VAR : Doston Rakhmonov, Shokhnur Yuldashev (AVAR)
Superviseur et commissaire : Sultonbek Zaylabidinov, Jalolkhon Inogomkhodjayev
2. Surkhon — AGMK
Heure de début : 25 août, 19:00
Arbitre principal : Asker Nadjafaliyev
Arbitres assistants : Bakhtiyorkhuja Shavkatov, Ruslan Serazitdinov
Quatrième arbitre : Javokhir Sadaqulov
Arbitres VAR : Gayrat Djourayev, Adkhamjon Rikhsiboyev (AVAR)
Superviseur et commissaire : Vladislav Seytlin, Kudrat Madrimov
3. Dinamo — Pakhtakor (Match phare)
Heure de début : 25 août, 20:00
Arbitre principal : Ilgiz Tantashev
Arbitres assistants : Andrey Sapenko, Timur Gaynullin
Quatrième arbitre : Diyorbek Amanov
Arbitres VAR : Naim Kosimov, Rinat Serazitdinov (AVAR)
Superviseur et commissaire : Rustam Bobomurodov, Shokhrukh Said
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