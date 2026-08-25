«L’Iran a voulu assassiner mon fils» : déclaration fracassante de Netanyahou !

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«L’Iran a voulu assassiner mon fils» : déclaration fracassante de Netanyahou !

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahoua révélé, dans une interview fracassante accordée aux médias locaux, que les services secrets iraniens avaient tenté d’assassiner l’un de ses fils. Cet article d’analyse revient sur cette déclaration et les détails de la confrontation secrète entre Tel-Aviv et Téhéran :

« L’Iran a voulu tuer mon fils » : Benyamin Netanyahou fait une déclaration fracassante sur une tentative d’assassinat !

Alors que les tensions s’intensifient au Moyen-Orient, une nouvelle controverse éclate autour du chef du gouvernement israélien. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a révélé, dans une interview exclusive accordée à la chaîne israélienne Channel 14, que les services de renseignement iraniens avaient pris pour cible un membre de sa famille.

Selon le chef du gouvernement, les services secrets de Téhéran ont longtemps suivi l’un de ses fils et ont tenté de l’assassiner.

« Quelque chose d’incroyable est en train de se produire » : la déclaration du Premier ministre

Lors de son intervention télévisée, Benyamin Netanyahou a affirmé que l’Iran représentait une menace directe pour sa famille :

« Concernant mes fils, je pense que des choses incroyables se produisent ici. L’Iran a suivi l’un de mes fils. L’Iran a tenté de tuer l’un de mes fils, de l’assassiner »a déclaré le Premier ministre israélien.

Interrogé par le présentateur sur le point de savoir si cette déclaration reposait directement sur des renseignements, Netanyahou n’a pas donné de réponse précise. Il n’a pas non plus révélé quand, où et dans quelles circonstances l’assassinat aurait été planifié.

Que sait-on de la famille de Netanyahou ?

Le Premier ministre israélien a trois enfants au total :

  • Yaïr et Avner : les deux fils issus de son mariage avec son épouse actuelle, Sara Netanyahou. À différents moments, ils ont attiré l’attention du public et des services de sécurité ;

  • Noa : la fille du Premier ministre née de son premier mariage.

Pour l’instant, l’identité du fils visé par la tentative d’assassinat — Yaïr ou Avner — n’a pas été révélée.

Cette déclaration témoigne de l’escalade des guerres hybrides et du renseignement entre les deux pays.

Benyamin NetanyahouIranTel AvivTéhéran
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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