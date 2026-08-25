Le design du Samsung Galaxy S27 Ultra va subir des changements radicaux

Samsung travaille sur ses futurs smartphones phares et les premières informations sur la prochaine génération commencent à apparaître. Selon l'insider renommé Ice Universe, cité par ixbt.com, le Samsung Galaxy S27 Ultra, attendu dans les prochaines années, conservera presque les mêmes dimensions que son prédécesseur, mais son apparence extérieure subira des changements significatifs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il s'avère que les dimensions et la diagonale d'écran du Galaxy S27 Ultra resteront presque identiques à celles du Galaxy S26 Ultra. Le géant technologique sud-coréen a décidé de rafraîchir l'aspect visuel du flagship tout en conservant les paramètres de gabarit principaux auxquels les utilisateurs sont habitués. Cela garantit une transition plus fluide pour les clients vers les futurs appareils sans changements radicaux.

Caractéristiques de design et de construction

L'insider souligne que le changement extérieur le plus notable du nouveau flagship sera son bloc caméra principal. Les ingénieurs de Samsung prévoient de modifier radicalement le design des modules optiques sur le panneau arrière pour lui donner un aspect plus moderne. En revanche, vu de face ou de côté, le smartphone ne devrait présenter presque aucune différence avec le Galaxy S26 Ultra.

La disposition des éléments internes et des fonctionnalités supplémentaires suivra également les traditions de la génération précédente. Notamment, le logement dédié au stylet S Pen restera à sa place habituelle dans le châssis du Samsung Galaxy S27 Ultra, en bas à gauche. De même, le haut-parleur principal restera situé sur le côté gauche comme auparavant.

Changements pour les autres modèles de la série

Les autres représentants de la série de flagships Galaxy S27 devraient bénéficier de légères modifications ergonomiques spécifiques. Selon les informations d'Ice Universe, un changement important sera apporté à la construction des modèles Galaxy S27, Galaxy S27 Plus et Galaxy S27 Pro : l'emplacement du haut-parleur inférieur sera modifié et déplacé vers le côté droit.

À ce stade, les informations sur cette série de flagships ne sont basées que sur des fuites préliminaires, et Samsung pourrait encore apporter plusieurs modifications avant leur présentation officielle. Néanmoins, de telles nouvelles dans le monde de la technologie permettent d'anticiper les tendances du marché des appareils mobiles.