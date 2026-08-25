Brian Madjo : Erling Haaland comme modèle et l’avenir de l’équipe d’Angleterre

Le jeune attaquant Brian Madjo, qui brille sous les couleurs d’Aston Villa, pourrait devenir à l’avenir le digne successeur de Harry Kane en attaque de l’équipe nationale anglaise. Selon Goal.com, Emile Heskey, l’une des figures légendaires du football anglais, a conseillé à ce talent de 17 ans de s’inspirer des mouvements du buteur de Manchester City, Erling Haaland, afin d’améliorer encore son jeu. Goal.com rapporte .

Né dans le quartier londonien d’Enfield, Brian Madjo a été formé dans de célèbres académies françaises avant de s’installer au Luxembourg durant sa jeunesse. Après avoir connu ses premiers succès professionnels avec Metz, l’attaquant est retourné dans son pays natal, l’Angleterre, en janvier 2026. Aston Villa a fortement misé sur son potentiel et a investi 12 millions d’euros pour le recruter.

Restrictions de la FIFA et décision du Tribunal arbitral du sport

Cependant, le transfert du jeune attaquant ne s’est pas déroulé sans difficulté. Selon les règles de la FIFA, les transferts internationaux de joueurs âgés de moins de 18 ans sont interdits. Madjo, qui avait disputé trois matchs avec les équipes de jeunes du Luxembourg, a d’abord été confronté à ce problème.

La direction d’Aston Villa a contesté la décision de la FIFA, faisant valoir que le joueur était né à Londres. Ce n’est qu’après la procédure judiciaire et l’intervention du Tribunal arbitral du sport (TAS) que le club anglais a obtenu l’autorisation officielle d’intégrer cet attaquant prometteur à son effectif.

Un but historique en Supercoupe de l’UEFA et une blessure

Brian a attiré l’attention dès ses premiers pas dans sa nouvelle équipe, en se distinguant lors de la préparation estivale. Sous la direction d’Unai Emery, il a marqué contre le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions, lors de la Supercoupe de l’UEFA. Grâce à ce but, il est devenu le plus jeune joueur à avoir marqué dans l’histoire de cette compétition.

Malheureusement, une blessure inattendue a quelque peu retardé ses débuts en Premier League. Malgré cela, les spécialistes évaluent très favorablement son potentiel. Alors que l’expérimenté attaquant Ollie Watkins suscite l’intérêt d’Al-Hilal, en Arabie saoudite, et pourrait partir, Madjo devrait bénéficier d’occasions favorables pour s’imposer dans le onze de départ.

Cet attaquant puissant, qui mesure 1,93 mètre, a déjà démontré qu’il était capable de s’imposer face aux défenseurs rugueux de la Premier League. Même s’il manque encore d’expérience, son potentiel laisse penser qu’il pourrait devenir l’une des principales stars de l’avenir du football anglais.