La température de l'océan mondial atteint son plus haut niveau en 47 ans

Selon les experts du service climatique européen Copernicus, la température moyenne de la surface de l'océan mondial a atteint 21,1 degrés le 22 août. Comme le rapporte TASS, il s'agit d'un record absolu dans l'histoire des observations par satellite effectuées depuis 1979. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le précédent record avait été enregistré en mars de cette année, atteignant 21,09 degrés. Bien que la nouvelle valeur ne diffère que légèrement de la précédente, les climatologues accordent une attention particulière au moment où ce record a été établi.

Habituellement, la température moyenne de la surface de l'océan mondial atteint son pic annuel en mars ou avril, après la fin de l'été dans l'hémisphère sud. Cependant, ce record survient à la fin du mois d'août.

Changement climatique et ses causes

Les experts de Copernicus soulignent que cette année, la température de l'eau de mer est restée à son niveau le plus élevé pour les dates correspondantes presque chaque jour. Ce processus s'explique par deux facteurs principaux : le réchauffement climatique à long terme et l'influence du phénomène climatique El Niño dans l'océan Pacifique.

Il est connu qu'El Niño a la propriété d'augmenter davantage la température mondiale. Les experts soulignent particulièrement que la variabilité climatique naturelle se superpose à la tendance au réchauffement à long terme liée aux activités humaines.

Conséquences mondiales

Le réchauffement excessif de l'océan entraîne de graves conséquences pour notre planète. En particulier, une eau plus chaude provoque une élévation du niveau de la mer en raison de l'expansion thermique.

De plus, il est indiqué que cette situation pourrait intensifier les vagues de chaleur marines et influencer l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes.