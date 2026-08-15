Un robot fait la manche en Chine : sa demande a stupéfié les internautes

Une vidéo montrant un robot humanoïde agenouillé dans la rue en Chine et demandant de l'argent aux passants a suscité un vif émoi sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas sa façon de marcher ni ses mouvements complexes, mais plutôt ce qu'il demandait aux gens qui a stupéfié les internautes.

Selon les informations disponibles, l'incident s'est produit dans la province chinoise du Sichuan. On voit le robot humanoïde agenouillé sur un genou, les mains jointes, s'inclinant devant les passants dans la rue.

Un petit récipient destiné à recueillir de l'argent ainsi qu'un QR code permettant d'effectuer des paiements numériques avaient été placés à côté du robot. Son affichage LED et son haut-parleur répétaient des messages tels que « Je n'ai pas d'argent pour recharger ma batterie » et « S'il vous plaît, aidez-moi à payer l'électricité ».

Selon les informations relayées, ce robot aurait été fabriqué par l'entreprise chinoise de robotique Unitree et pourrait être le modèle humanoïde Unitree G1. Ce modèle de l'entreprise avait déjà attiré l'attention par ses mouvements inhabituels et son utilisation dans diverses expériences.

La diffusion de la vidéo a suscité des réactions variées parmi les internautes. Certains ont plaisanté en déclarant : « Même les mendiants sont désormais remplacés par des robots », tandis que d'autres y ont vu le signe que l'intelligence artificielle s'immisce de plus en plus dans la vie humaine.

Par ailleurs, l'objectif réel de la vidéo a également fait débat. Certains y voient une opération marketing de l'entreprise, tandis que d'autres estiment qu'il pourrait s'agir d'une forme d'art de rue ou d'une manière inhabituelle de récolter de l'argent en suscitant la curiosité des passants.