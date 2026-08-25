Le directeur des opérations de la Fédération internationale des échecs (FIDE) Sergueï Indeïkine est décédé à l'âge de 36 ans. La fédération a annoncé que son décès faisait suite à une maladie soudaine.

Sergueï Indeïkine s'était récemment rendu en voyage d'affaires à Abuja, la capitale du Nigeria, où il participait à l'organisation d'une compétition d'échecs.

Après son voyage, il s'est rendu en Ouzbékistan où il a commencé à se sentir mal. De retour en Russie, son état s'est aggravé et il a été hospitalisé à Perm, mais les médecins n'ont pas pu le sauver.

Selon son père, Alexandre Indeïkine, il est probable que son fils ait contracté le paludisme suite à une piqûre de moustique au Nigeria. Selon lui, les symptômes décrits par ses collègues de la FIDE rappelaient ceux du paludisme. Cependant, le diagnostic précis et la cause du décès n'ont pas été officiellement confirmés par la fédération.

Indeïkine travaillait pour les événements de la FIDE depuis 2021. Il a participé à l'organisation de compétitions majeures telles que les championnats du monde, la Coupe du monde, les tournois des candidats, ainsi que les championnats du monde de parties rapides et de blitz.

Son travail exigeait de fréquents déplacements dans divers pays où se déroulaient les compétitions. Ses collègues se souviennent de lui comme d'un professionnel qui a apporté une contribution importante à l'organisation de grands tournois internationaux d'échecs.

Certaines sources indiquent qu'en dehors de son travail, il soutenait un orphelinat et rapportait des souvenirs liés aux échecs pour les enfants lors de ses voyages.

Le paludisme est l'une des maladies les plus répandues au Nigeria et, selon l'Organisation mondiale de la santé, le pays présente l'un des taux de charge palustre les plus élevés au monde.

Source : MIR 24