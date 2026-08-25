Tournant brutal à l’ONU : 50 pays condamnent la Russie, mais 143 ne la soutiennent pas

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Tournant brutal à l’ONU : 50 pays condamnent la Russie, mais 143 ne la soutiennent pas

Un nouveau débat diplomatique inflexible sur la guerre en Ukraine s’est tenu au siège des Nations unies. Le ministre danois des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen a lu à la tribune de l’organisation internationale une déclaration commune condamnant fermement les actions de la Russie au nom de 50 pays et de la délégation de l’Union européenne.

Malgré cela, cette résolution n’a pas obtenu le soutien de la majorité des États membres de l’ONU : 143 pays, dont les États-Unis se sont également abstenus de rejoindre le document et ne l’ont pas soutenu.

La position des 50 pays : exigence d’un cessez-le-feu immédiat

Parmi les signataires de la déclaration commune figuraient le Royaume-Uni, le Japon, le Canada, la Suisse, la Géorgie, ainsi que plusieurs pays européens comme la Hongrie et la Slovaquie :

  • Exigence principale : Le document appelle Moscou à accepter un « cessez-le-feu complet, immédiat et sans condition » ;

  • Contenu de la déclaration : Le texte de la résolution qualifie les actions militaires russes d’« invasion massive illégale »

Vifs débats à la tribune de l’ONU

Au sein de l’organisation internationale, les accusations réciproques entre les parties s’intensifient :

  • Préoccupation du secrétaire général : Début août, le secrétaire général de l’ONU António Guterres avait condamné les attaques de drones ukrainiens contre des territoires russes, exprimant sa vive inquiétude face aux morts et aux blessés parmi les civils causés par ces frappes ;

  • Réaction ferme de la Russie : Selon EADaily, le représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU Vassili Nebenzia a pris la parole lors d’une réunion du Conseil de sécurité, critiquant vivement la situation intérieure en Ukraine, qu’il attribue à l’ingérence des pays occidentaux.

Le refus des États-Unis de se joindre à cette déclaration et la position neutre de 143 pays montrent que la communauté internationale ne parvient pas à s’accorder sur les moyens de parvenir à la paix.

Organisation des Nations uniesRussieUkraineÉtats-UnisAntónio Guterres
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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