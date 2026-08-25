Un bus insolite distribuant des sushis va être lancé à Tokyo

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Un bus insolite distribuant des sushis va être lancé à Tokyo

Dans la capitale japonaise, Tokyo, un projet gastronomique insolite pour les touristes — un bus à impériale SUSHI BUS va être lancé. Les passagers pourront y déguster des sushis à volonté tout en visitant la ville à bord du bus en mouvement.

Le lancement du projet est prévu pour le 10 octobre 2026. Le rez-de-chaussée du bus abritera une cuisine. Les sushis y seront préparés et montés au premier étage par un ascenseur spécial. Là, les plats seront placés sur un tapis roulant passant devant les sièges des passagers.

Les touristes pourront profiter de sushis à volonté pendant environ 70 minutes. Le bus n'est pas un moyen de transport ordinaire avec une destination fixe ; il circulera sur un itinéraire circulaire à travers la ville, permettant de découvrir les sites touristiques. L'itinéraire final n'est pas encore totalement défini, mais il est prévu de passer par des lieux célèbres comme Shibuya, Ginza et Asakusa.

Le SUSHI BUS pourra accueillir 20 passagers à la fois. Le voyage débutera au parking de Kajibashi, près de la gare de Tokyo. Le prix du billet par personne sera de 16 000 yens japonais, soit environ 100 dollars.

Si le projet rencontre du succès auprès des touristes, les organisateurs prévoient de lancer des bus similaires à Osaka et Kyoto à l'avenir.

Que pensez-vous de l'idée de manger des sushis sur un tapis roulant en mouvement tout en parcourant les rues de Tokyo ? Laissez votre avis dans les commentaires.

TokyoJaponSUSHI BUSShibuyaOsaka
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