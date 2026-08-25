«Les missiles seront détruits avant leur lancement» : le Premier ministre britannique dévoile un accord secret à Kiev

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«Les missiles seront détruits avant leur lancement» : le Premier ministre britannique dévoile un accord secret à Kiev

Le gouvernement du Royaume-Uni prépare un nouveau paquet d'aide militaire visant à renforcer la capacité de l'Ukraine à frapper des cibles militaires sur le territoire russe à longue portée. C'est ce qu'a annoncé à Kiev, lors des événements consacrés au Jour de l'Indépendance de l'Ukraine, le Premier ministre du Royaume-Uni, Andy Burnham, officiellement.

Le nouveau Premier ministre britannique, arrivé au pouvoir en juillet 2026, a souligné qu'il avait choisi Kiev pour sa première visite à l'étranger, affirmant que la position stratégique de Londres en matière de soutien à l'Ukraine reste inchangée.

«Les attaques seront détruites avant le départ» : la déclaration de Burnham

Selon le Premier ministre, le soutien à l'Ukraine ne doit pas se limiter aux systèmes de défense aérienne (DCA) :

«L'aide à l'Ukraine doit inclure non seulement le renforcement de la défense aérienne, mais aussi des moyens de frappe à longue portée permettant d'arrêter les attaques russes avant même que les missiles ne soient lancés», a déclaré Andy Burnham.

Autres priorités stratégiques définies par Londres :

  • Pression des sanctions : Renforcement des restrictions contre les chaînes d'approvisionnement militaire et logistique de la Russie ;

  • Innovation et informatique : Développement conjoint de technologies militaires modernes et de systèmes de drones ;

  • Intégration de l'industrie de défense : Approfondissement de la coopération militaro-industrielle directe entre les entreprises de défense britanniques et ukrainiennes.

Technologies secrètes : le projet de missiles SCALP

Avant sa visite à Kiev, le Premier ministre britannique a révélé que Londres avait officiellement autorisé le transfert d'informations et de technologies secrètes nécessaires à la production et à la modernisation des missiles SCALP en Ukraine.

Cette mesure élargit la capacité de l'Ukraine à produire des armes de précision à longue portée sur son propre territoire grâce aux technologies occidentales et à frapper directement l'infrastructure militaire russe.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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