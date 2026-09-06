Un passager turbulent attaché à son siège avec du ruban adhésif dans un avion

Aux États-Unis, lors d'un vol entre Dallas et Newark, American Airlines un passager a provoqué un scandale, insulté un membre d'équipage et agressé d'autres passagers. Par la suite, plusieurs passagers l'ont maîtrisé et attaché à son siège à l'aide de ruban adhésif et de colliers de serrage en plastique. C'est ce qu'a rapporté le journal « Bild ».

Selon les informations, l'homme se comportait comme une personne ivre. Il criait dans l'avion, parlait de Jésus et de l'enfer, et a commencé à insulter le personnel de bord.

La situation s'est ensuite envenimée. Le passager a frappé la personne assise à côté de lui et a poussé une femme qui tentait d'intervenir pour mettre fin au conflit.

C'est alors que plusieurs passagers ont réussi à le maîtriser ensemble. Ils ont attaché l'homme à son siège avec du ruban adhésif et des colliers en plastique pour l'empêcher de bouger.

En raison de cet incident, l'avion a dû dévier de sa trajectoire et effectuer un atterrissage d'urgence à Baltimore. Là-bas, la police a arrêté le passager perturbateur. Après cela, l'avion a poursuivi son vol vers Newark.

American Airlines a confirmé que l'avion avait dû atterrir d'urgence à cause du passager turbulent. La compagnie a déclaré qu'elle ne tolérerait aucune violence ou comportement agressif à bord. Une enquête est actuellement en cours pour agression et trouble à l'ordre public.

Un incident similaire s'est produit hier au Kazakhstan. Un passager du vol Almaty-Aktau a été débarqué après avoir laissé entendre qu'il y avait des explosifs dans ses bagages.

Lors des vérifications, aucun objet interdit n'a été trouvé dans ses bagages. Cependant, une procédure pour trouble mineur à l'ordre public a été ouverte contre l'individu.