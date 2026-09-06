La capitale indonésienne recouverte de cendres, le principal aéroport international suspend ses vols

L'Anak-Krakatoa, l'un des volcans les plus célèbres et dangereux d'Indonésie, s'est réveillé avec de puissantes éruptions. Des nuages de cendres épaisses et de poussières fines ont atteint Jakarta, la capitale du pays. Le 6 septembre, des images inquiétantes montrant le ciel de la mégalopole recouvert d'un voile de cendres ont circulé sur les réseaux sociaux. Cette catastrophe naturelle a paralysé l'aéroport international Soekarno-Hatta, la principale porte d'entrée aérienne du pays. Cet événement ravive la peur d'une répétition des tsunamis dévastateurs de 1883 et 2018, qui ont coûté la vie à des centaines de personnes.

Particules de cendres dans le ciel de Jakarta et inquiétude sous les lumières de la ville

La situation dans la capitale a radicalement changé en quelques heures :

Particules de cendres en suspension dans l'air : Dans des vidéos diffusées sur la page urbaine populaire « JKT Spot » de Jakarta, les fines particules de cendres volcaniques en suspension dans l'air sont clairement visibles sous la lumière des lampadaires nocturnes ;

Nuage propagé par le vent : Bien que le volcan soit situé à une distance considérable, les courants atmosphériques ont poussé les cendres volcaniques directement vers le centre de la capitale ;

Menace pour la santé : Les experts rappellent que ces microparticules sont extrêmement dangereuses pour les voies respiratoires et les poumons, et appellent la population à porter des masques médicaux en extérieur.

Paralysie aérienne : plus de 30 vols annulés à Soekarno-Hatta

L'éruption volcanique a porté un coup dur au système de transport du pays :

Fermeture temporaire du principal aéroport : Selon l'agence de presse nationale indonésienne ANTARA l'aéroport Soekarno-Hatta, le plus grand du pays, a temporairement suspendu les arrivées et les départs d'avions en raison de la couverture de cendres dans l'espace aérien et de la réduction de la visibilité ;

Plus de 30 vols perturbés : Pour des raisons de sécurité, plus de 30 vols internationaux et intérieurs ont été annulés ou déroutés vers des itinéraires de secours ;

Danger pour les moteurs : Les experts ont décidé de ne pas reprendre les vols tant que la sécurité ne serait pas garantie, car les cendres volcaniques peuvent endommager instantanément les turbines des avions.

Terreur dans le détroit de la Sonde : le souvenir des tsunamis de 1883 et 2018

L'Anak-Krakatoa n'est pas un volcan ordinaire, il est la source de certaines des catastrophes les plus terribles de l'histoire :

Carte géographique : Le volcan est situé dans le détroit de la Sonde, une zone stratégique entre les îles de Java et de Sumatra ;

L'héritier du Krakatoa : Il est apparu à l'emplacement du volcan historique Krakatoa, qui a secoué toute la planète en 1883, dont le bruit a été entendu à des milliers de kilomètres et qui a provoqué un tsunami mondial ;

La tragédie de 2018 : Peu de temps après, en décembre 2018, une partie de l'Anak-Krakatoa s'est effondrée dans la mer, provoquant un tsunami soudain et terrifiant qui a emporté des centaines de personnes sur les côtes.

Selon vous, l'activité actuelle de l'Anak-Krakatoa pourrait-elle déclencher un nouveau tsunami destructeur et des catastrophes naturelles mondiales comme en 2018 ? Que pensez-vous du fait que l'humanité, même à l'ère des technologies modernes, reste impuissante face à la colère de la nature ? Partagez vos réflexions dans les commentaires !