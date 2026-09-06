Le président américain de Donald Trump les représentants spéciaux Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner sont arrivés à l'improviste à Moscou et ont rencontré le président russe Vladimir Poutine au Kremlin. Voyageant dans un cortège de voitures de luxe russes « Aurus », les négociateurs américains ont été reçus au Kremlin pour discuter des nouvelles initiatives de Trump visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. À l'issue des pourparlers, Poutine a demandé de transmettre sa gratitude à Trump, soulignant que Moscou était satisfait de travailler avec les médiateurs américains. La prochaine destination des émissaires de Trump devrait être Kiev.

« Bienvenue, artisans de paix ! » : Accueil à Moscou et cortège Aurus

Les étapes de la délégation américaine dans la capitale russe ont été organisées avec une attention diplomatique particulière :

Atterrissage à Vnukovo et message de Dmitriev : L'avion transportant les représentants spéciaux de Trump a atterri à l'aéroport « Vnukovo » de Moscou à 12h52. Ils ont été accueillis personnellement par le représentant spécial du président russe et chef du RDIF, Kirill Dmitriev, qui a publié une photo avec eux sur le réseau social X en écrivant : « Bienvenue à Moscou, artisans de paix ! » ;

Déplacement en « Aurus » : Pour leurs déplacements en ville, les invités américains ont été dotés d'un cortège de limousines et de voitures « Aurus » spéciales, destinées aux hauts dirigeants russes ;

Composition complète au Kremlin : Lors des négociations officielles qui ont eu lieu au Kremlin le 5 septembre, non seulement le chef de l'État, mais aussi l'assistant présidentiel Iouri Ouchakov et Kirill Dmitriev ont participé directement du côté russe.

« Il nous est facile de travailler avec vous » : La gratitude de Poutine envers Trump et la 6e négociation

Le dialogue entre le dirigeant russe et les représentants américains a commencé sur un ton assez chaleureux :

Mots de gratitude au nom de Trump : Au début de la rencontre, Vladimir Poutine a demandé de transmettre ses vœux sincères et ses remerciements à Trump : « Nous exprimons notre gratitude à M. Trump pour ses efforts visant à contribuer à la résolution de la crise ukrainienne. Pour la Russie, il est très confortable et efficace de communiquer avec l'équipe de Witkoff et Kushner » ;

Garantie de sécurité : Le président russe a annoncé que Moscou créerait toutes les conditions nécessaires pour assurer la sécurité des pourparlers de paix et de tous les médiateurs internationaux y participant ;

6e rencontre consécutive : Il s'avère qu'il s'agit de la sixième rencontre consécutive de Vladimir Poutine avec le groupe de négociateurs américains sur le règlement de la crise ukrainienne, et les contacts diplomatiques se poursuivent de manière cohérente.

L'initiative de paix secrète de Trump et la route vers Kiev

Le contenu réel de la visite et les prochaines étapes géopolitiques suscitent un grand intérêt :

Plan de paix non divulgué : À la veille de la visite Donald Trump avait annoncé que ses émissaires présenteraient une initiative spéciale à Moscou pour mettre fin à la guerre, mais les détails et les conditions du plan restent secrets ; le service de presse du Kremlin n'a pas non plus révélé le contenu complet des discussions ;

Voyage à Kiev après le Kremlin : Une fois le cortège sorti des portes du Kremlin, la prochaine destination de Witkoff et Kushner devrait être Kiev — ils pourraient également présenter ces propositions de paix aux autorités ukrainiennes ;

Pression diplomatique : L'équipe de Trump tente sérieusement de déplacer le conflit vers une plateforme de négociations politiques actives grâce à cette mission de médiation.

Selon vous, les émissaires de Donald Trump pourront-ils amener Vladimir Poutine et les dirigeants de Kiev à un compromis ? Le fait que Witkoff et Kushner se dirigent directement vers l'Ukraine après le Kremlin pourrait-il être un tournant décisif menant à la fin de la guerre ? Laissez vos avis dans les commentaires !