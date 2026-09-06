Cristiano Ronaldo tente d'espionner la tactique adverse lors d'un match du championnat saoudien

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Cristiano Ronaldo tente d'espionner la tactique adverse lors d'un match du championnat saoudien

Un match intense et disputé de la Saudi Pro League a captivé le monde du football. Selon Goal.com, l'attaquant d'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, a provoqué l'hilarité sur le terrain en tentant de jeter un œil aux instructions tactiques inscrites sur une note d'un joueur adverse. Cependant, cette séquence humoristique n'a pas pu masquer la défaite de son équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Cet incident amusant s'est produit alors que le match battait son plein. Le joueur d'Al-Ittihad, Danilo, venait de recevoir un papier contenant des consignes tactiques de la part du staff technique. Remarquant cela, Cristiano Ronaldo s'est immédiatement approché du défenseur pour tenter de lire les notes discrètement. Bien que ce moment de complicité ait détendu l'atmosphère, la fin du match n'a pas été favorable aux visiteurs.

Humour sur le terrain et défaite amère

Malgré la bonne humeur suscitée par cette tentative d'espionnage tactique, le capitaine d'Al-Nassr n'a pu éviter la première défaite de la saison pour son équipe. Dans un duel acharné, Al-Ittihad a battu son rival 2-1. L'attaquant local George Ilenikhena a joué un rôle décisif en inscrivant un doublé dès la première mi-temps. Le but marqué par Angelo Gabriel avant la pause a été la seule réponse des visiteurs.

Cette défaite constitue un test sérieux pour Al-Nassr en ce début de championnat. En conséquence, l'équipe accuse désormais trois points de retard sur le leader, Al-Hilal. De son côté, Al-Ittihad porte son total à 11 points et grimpe à la quatrième place du classement, prouvant que la compétition nationale est plus féroce que jamais.

Défis à venir et prochains matchs

L'entraîneur d'Al-Nassr doit désormais améliorer rapidement la qualité de jeu et compenser les points perdus. Il est notamment nécessaire d'accroître l'efficacité de Cristiano Ronaldo, la star portugaise n'ayant marqué que deux buts lors des quatre premiers matchs de championnat cette saison.

Le club a pour priorité absolue de renforcer son attaque et de corriger les erreurs défensives. Les supporters et le staff espèrent des résultats positifs lors des prochaines rencontres, notamment celles prévues en septembre. Pour cela, Al-Nassr doit rapidement retrouver son niveau et renouer avec la victoire.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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