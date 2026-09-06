Une célèbre présentatrice égyptienne condamnée à mort

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Une célèbre présentatrice égyptienne condamnée à mort

Le 5 septembre, le tribunal pénal du Caire a condamné à mort la célèbre présentatrice et productrice égyptienne Sara Khalifa ainsi que 11 autres accusés. Ils ont été reconnus coupables d'avoir formé un groupe criminel organisé impliqué dans la production et le trafic de stupéfiants, a rapporté Al Jazeera.

Selon l'enquête, les accusés importaient des matières premières pour fabriquer des drogues, organisant leur production illégale et leur vente sur le territoire égyptien. Ils étaient également accusés de possession illégale d'armes à feu et de munitions.

Lors des perquisitions menées par les forces de l'ordre, plus de 750 kilogrammes de stupéfiants et de matières premières ont été saisis. Deux appartements équipés en laboratoires de fabrication de drogues, ainsi que des armes et munitions illégales, ont également été découverts.

Cette affaire a été largement couverte par les médias égyptiens sous le nom de «La grande affaire de drogue» . Sur les 28 accusés, 12 ont été condamnés à mort, 9 à la réclusion à perpétuité et 7 ont été acquittés.

Sara Khalifa a été arrêtée au Caire en avril 2025. Elle était connue en Égypte comme présentatrice de télévision et figure du secteur des médias.

Khalifa et les autres condamnés ont le droit de faire appel du verdict.

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Charos
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