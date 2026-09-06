Tragédie mystérieuse à Istanbul : Serhat Mustafa Kılıç retrouvé sans vie chez lui

·15·Monde
Tragédie mystérieuse à Istanbul : Serhat Mustafa Kılıç retrouvé sans vie chez lui

Un deuil profond a frappé la Turquie et les cinéphiles du monde entier. L'acteur talentueux Serhat Mustafa Kılıç, qui a conquis le cœur de millions de spectateurs grâce à ses rôles dans des séries et films turcs renommés, a été retrouvé mort à son domicile d'Istanbul. La police a ouvert une enquête approfondie sur le décès mystérieux de l'artiste de 51 ans, qui n'avait pas donné de nouvelles à ses proches depuis plusieurs jours.

3 jours de silence et une scène glaciale dans le salon : que s'est-il passé ?

Le célèbre média turc Milliyet rapporte les détails suivants sur l'incident :

  • Silence radio : L'acteur de 51 ans ne répondait plus aux appels téléphoniques depuis le 3 septembre et n'avait plus aucun contact avec son entourage ;

  • L'appartement de Nurtepe et la porte ouverte : Une connaissance inquiète s'est rendue au domicile de Serhat Kılıç, situé dans le quartier de Nurtepe à Istanbul. Face à l'absence de réponse à la sonnette, elle a utilisé son propre double des clés pour entrer ;

  • Le silence pesant dans le salon : À l'intérieur, l'acteur a été découvert inanimé sur un fauteuil dans le salon. Les services d'urgence et la police ont été immédiatement alertés ;

  • Le constat des médecins : L'équipe médicale arrivée sur les lieux a confirmé le décès de l'acteur ; les autorités ont ordonné une autopsie pour déterminer les causes exactes de sa mort.

Du tapis rouge de Cannes à la série « Söz » : Le riche héritage artistique de Serhat Kılıç

Serhat Mustafa Kılıç occupait une place particulière dans le cinéma turc grâce à son charisme unique et son immense talent d'acteur :

  • Le prix suprême de Cannes : L'acteur a interprété un rôle dramatique complexe dans le film « Winter Sleep » (Kış Uykusu) du réalisateur de renommée mondiale Nuri Bilge Ceylan. Ce film a remporté la Palme d'or (Palme d'Or) au Festival de Cannes, la récompense la plus prestigieuse du cinéma mondial ;

  • Le personnage de Çolak dans la série « Söz » : Il a conquis le cœur des spectateurs non seulement en Turquie, mais aussi en Ouzbékistan et dans les pays de la CEI, grâce à son interprétation puissante du méchant Çolak dans la célèbre série « Söz » (Söz) ;

  • Maître du drame et de la comédie : De plus, il a brillamment incarné Ergun Plak dans la série « Seksenler » (Seksenler) et Salih Bozok, proche compagnon de Mustafa Kemal Atatürk, dans le film historique « Veda » (Veda).

Quel rôle de Serhat Mustafa Kılıç préférez-vous : le dangereux Çolak de « Söz », sa performance dans « Winter Sleep » récompensé à Cannes, ou son personnage dans « Seksenler » ? Que pensez-vous de cette tragédie inattendue ? Laissez vos pensées et vos condoléances dans les commentaires !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Guerre dans le détroit d'Ormuz et le golfe d'Oman : les États-Unis coulent un pétrolier iranien avec 4 missilesGuerre dans le détroit d'Ormuz et le golfe d'Oman : les États-Unis coulent un pétrolier iranien avec 4 missilesAujourd'hui, 10:01Les États-Unis vendent pour 5 milliards de dollars de bombes de précision à l'Arabie saouditeLes États-Unis vendent pour 5 milliards de dollars de bombes de précision à l'Arabie saouditeHier, 19:36Trump s'exprime ouvertement sur le conflit militaire avec l'Iran et le contrôle du détroit d'OrmuzTrump s'exprime ouvertement sur le conflit militaire avec l'Iran et le contrôle du détroit d'OrmuzHier, 19:25Raids secouant l'élite : Le NABU ouvre une enquête sur le Procureur général et son adjointeRaids secouant l'élite : Le NABU ouvre une enquête sur le Procureur général et son adjointeHier, 18:33Silence inattendu : les troupes ukrainiennes reçoivent l'ordre d'un cessez-le-feu de 3 joursSilence inattendu : les troupes ukrainiennes reçoivent l'ordre d'un cessez-le-feu de 3 joursHier, 18:27Pourquoi le jury n'a-t-il pas pu rendre un verdict dans l'affaire Lindsay Clancy, accusée d'avoir tué ses 3 enfants ?Pourquoi le jury n'a-t-il pas pu rendre un verdict dans l'affaire Lindsay Clancy, accusée d'avoir tué ses 3 enfants ?Hier, 18:13
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Le joyeux jeu d’enfants couverts de boue dans un village conquiert les réseaux sociaux
Le joyeux jeu d’enfants couverts de boue dans un village conquiert les réseaux sociaux
Des cheveux de 2,71 mètres : la femme connue pour avoir des cheveux plus longs que sa taille attire encore l’attention
Des cheveux de 2,71 mètres : la femme connue pour avoir des cheveux plus longs que sa taille attire encore l’attention
Plus de 91 000 canards en caoutchouc lâchés dans la rivière Chicago
Plus de 91 000 canards en caoutchouc lâchés dans la rivière Chicago
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Le poisson de l’Apocalypse existe-t-il vraiment ? Les scientifiques répondent
Le poisson de l’Apocalypse existe-t-il vraiment ? Les scientifiques répondent