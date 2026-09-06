La série phare Vivo X500 disponible en précommande en Chine

Vivo, l'une des principales marques technologiques chinoises, se prépare à lancer sa nouvelle génération de smartphones phares. Selon ixbt.com, la nouvelle gamme, composée des très attendus Vivo X500, Vivo X500 Pro et Vivo X500 Pro Max, est désormais disponible en précommande sur la grande plateforme de vente chinoise JD.com. La présentation officielle des smartphones est prévue pour le 7 septembre de cette année. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cette série phare devrait faire passer les capacités de photographie mobile à un niveau supérieur. En particulier, le modèle de base de la série, le Vivo X500, serait équipé d'un capteur principal avancé LYTIA-828 de 1/1,28 pouce, d'un téléobjectif LYTIA-610 et d'un appareil photo ultra grand-angle de 50 MP. Le modèle Vivo X500 Pro devrait également bénéficier d'un module téléobjectif similaire.

La version Pro Max aux capacités avancées

Le Vivo X500 Pro Max est considéré comme la star la plus avancée et la plus importante de la nouvelle gamme. Cet appareil est doté d'un écran impressionnant BOE Q11 de 6,83 pouces avec une résolution 2K. Les capacités photo du smartphone se composent d'un capteur principal de 50 MP de 1/1,28 pouce, d'un puissant module téléobjectif HP de 200 MP et d'un appareil photo ultra grand-angle de 50 MP.

Selon les informations fournies par le fabricant, l'appareil photo phare dispose d'un système de stabilisation de type gimbal, permettant de travailler avec un angle élargi de 3 degrés. De plus, il est souligné que l'appareil sera capable d'enregistrer des vidéos en 4K à 240 images par seconde et sera équipé du premier processeur Dimensity 9600 Pro gravé en 2 nm au monde.

Logiciels et projets futurs

Les smartphones se distinguent non seulement par leur matériel de haute technologie, mais aussi par leurs solutions logicielles avancées. En particulier, la nouvelle série propose la fonction Atomic Workbench, qui permet aux utilisateurs de travailler simultanément avec cinq applications sur un seul écran et de basculer entre elles de manière fluide.

Auparavant, notre rédaction avait signalé que le modèle Vivo X500 Pro Max était apparu dans la base de données IMEI et avait partagé ses caractéristiques supposées. Parallèlement, cette semaine, le chef de produit de l'entreprise, Han Boxian, a démontré les capacités du gadget en présentant des vidéos prises avec l'appareil photo Zeiss Super Dynamic du nouvel appareil.