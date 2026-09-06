Le conseiller du président russe, Iouri Ouchakov, a révélé les premiers détails officiels des négociations tenues au Kremlin entre Vladimir Poutine et les représentants spéciaux du président américain Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner. Selon lui, les négociateurs de Trump ont promis d'utiliser les conclusions et les conditions obtenues à Moscou lors de leurs rencontres à Kiev pour parvenir à une trêve durable. Parallèlement, le média influent « Axios » a révélé qu'un haut responsable du département du Trésor américain, chargé de la politique de sanctions, avait également participé secrètement à ces discussions à huis clos, précisant que les parties avaient convenu d'un plan d'action concret qui sera annoncé dans les prochaines semaines.

Les signaux de Poutine à Kiev : la réalité du front et les racines profondes du conflit

La partie russe a clairement exposé les exigences et évaluations fondamentales qui doivent parvenir aux dirigeants ukrainiens par l'intermédiaire des représentants américains :

Instructions pour les pourparlers à Kiev : Iouri Ouchakov a souligné que Steve Witkoff et Jared Kushner ont promis d'utiliser pleinement toutes les réflexions et évaluations géopolitiques reçues du dirigeant russe lors des discussions officielles à Kiev afin de trouver une voie vers une paix solide ;

Reconnaissance de la supériorité sur le champ de bataille : Au cours des négociations, les succès réels et l'avancée des forces armées russes sur le terrain ont été notés, avec une conviction ferme que les objectifs militaires et politiques fixés seront atteints ;

Exigence d'éliminer les causes profondes : Il a été souligné qu'il est impossible de parvenir à une trêve sans éliminer toutes les causes initiales (« pervoprichini ») de la guerre ; en même temps, les parties ont confirmé leur volonté de travailler ensemble pour trouver des solutions politico-diplomatiques ;

Question historique et sujet du nazisme : Poutine a attiré l'attention sur le fait que l'administration de Kiev, en s'occupant de réinhumer des criminels nazis, ne cache plus sa véritable nature, et selon Ouchakov, les représentants américains ont « pris note » officiellement de cet aspect.

Le scoop d'« Axios » : le département du Trésor américain et le commerce secret des sanctions

La presse occidentale a révélé que cette mission diplomatique au Kremlin ne s'est pas limitée à de simples discussions politiques :

Participation d'un responsable des sanctions à Moscou : Selon « Axios », Jin Lang, un responsable du département du Trésor américain directement chargé de la politique de sanctions contre la Russie, s'est rendu personnellement à Moscou au sein de la délégation américaine ;

Dialogue séparé avec Kirill Dmitriev : Bien que Lang n'ait pas assisté à la rencontre avec Poutine, il a mené des négociations séparées à huis clos avec Kirill Dmitriev, représentant spécial du président russe pour les questions économiques et chef du RDIF ;

Possibilité d'accords économiques : La présence simultanée à Moscou de représentants du Trésor américain, du Conseil de sécurité nationale (NSC) et du département d'État indique que la question de la levée ou de l'assouplissement des restrictions financières et économiques imposées à la Russie en échange d'une trêve a été discutée.

« Annoncé dans les prochaines semaines » : une nouvelle étape dans le dialogue entre Trump et Poutine

La Maison Blanche fonde de grands espoirs sur cette mission et annonce que des nouvelles inattendues sont proches :

Un plan bientôt révélé : Un porte-parole de la Maison Blanche a indiqué que les parties avaient convenu d'un plan d'action précis pour les prochaines étapes, qui sera officiellement annoncé au public dans les semaines à venir ;

Voyage vers Kiev : La partie américaine s'attend à ce que les rencontres dans la capitale ukrainienne soient aussi efficaces et fructueuses qu'à Moscou ;

Le dialogue entre les présidents se poursuit : Les négociations ont été jugées opportunes et extrêmement utiles pour les deux parties. Il a été officiellement confirmé que les contacts personnels directs entre Vladimir Poutine et Donald Trump se poursuivront de manière cohérente et que le travail via la ligne Witkoff-Kushner ne s'arrêtera pas.

Selon vous, ces négociations secrètes des émissaires de Trump et du Trésor américain forceront-elles Kiev à se plier aux exigences de Poutine ? Croyez-vous que le « plan concret » promis pour les prochaines semaines mettra réellement fin au conflit sanglant en Ukraine ? Laissez vos avis dans les commentaires !