Erling Haaland parle de son nouveau look et des victoires de l'équipe

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Erling Haaland parle de son nouveau look et des victoires de l'équipe

L'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, s'est exprimé sur sa nouvelle coupe de cheveux courte, les résultats historiques en équipe nationale et les changements d'effectif au club après la dernière victoire de son équipe. La courte victoire contre Coventry lors de la dernière journée de Premier League a permis aux « Citizens » de conserver leur bilan parfait en ce début de saison. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, lors du match disputé à l'Etihad Stadium, le buteur norvégien a inscrit le but décisif de la tête sur une passe d'Antoine Semenyo. Cette victoire est la troisième consécutive pour Manchester City cette saison, renforçant ainsi sa position de leader du championnat. De plus, Enzo Fernández, recruté pour 125 millions de livres sterling, a été titularisé pour la première fois, tandis qu'Elliot Anderson, arrivé lors du mercato estival, a démontré son leadership sur le terrain en effectuant 155 passes précises.

À propos de son nouveau look et de sa coupe de cheveux

Arborant une coupe courte depuis le début de la saison, Erling Haaland s'est confié sur son changement visuel dans une interview accordée à ESPN Brazil. Selon lui, c'était le bon moment pour effectuer ces changements.

L'attaquant norvégien a déclaré : « C'est beaucoup plus confortable. Je pense qu'il était temps de changer. J'aime ça. Bien sûr, mes cheveux longs me manquent, mais un changement était nécessaire et j'en profite pour le moment. Ils vont repousser et, je l'espère, redevenir aussi longs qu'avant ».

La victoire historique contre le Brésil

Au cours de l'entretien, l'attaquant a également évoqué la victoire historique de l'équipe nationale de Norvège contre le Brésil lors de la Coupe du Monde. Il s'est excusé sur le ton de l'humour d'avoir éliminé le géant sud-américain de la compétition.

Haaland a souligné que ce match était l'un des meilleurs de l'histoire du football norvégien : « C'était un match spécial pour la Norvège, car la dernière fois que nous avons participé à la Coupe du Monde, nous avions également affronté le Brésil, et la Norvège est la seule équipe contre laquelle le Brésil n'a jamais gagné. En termes de maîtrise du jeu, c'était le meilleur match de notre histoire. Un souvenir incroyable, encore une fois désolé pour la défaite, mais c'est ça le football ».

Changements dans l'effectif de Manchester City

Alors que l'équipe connaît d'importants changements tactiques et humains sous la direction de l'entraîneur, l'attaquant expérimenté a assuré que les nouveaux joueurs sauraient gérer la pression. Il a souligné le haut niveau de joueurs comme Enzo Fernández et Elliot Anderson.

Erling Haaland a ajouté : « Le temps nous le dira. Nous avons beaucoup de nouveaux joueurs qui connaissent bien le niveau. Enzo Fernández sait ce qu'il faut pour gagner des trophées, il a déjà joué en Premier League et s'est rapidement adapté à l'équipe. Elliot Anderson a également joué longtemps dans le football anglais et en équipe nationale. Nous devons accueillir les nouveaux comme on m'a accueilli, et construire quelque chose ensemble ».

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Jahongir Tursunov
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