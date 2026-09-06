Le smartphone Huawei Pura X View sera mis en vente le 10 septembre

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Le smartphone Huawei Pura X View sera mis en vente le 10 septembre

Huawei a officiellement annoncé la date de lancement de l'un de ses appareils les plus attendus, le smartphone Huawei Pura X View. Selon ixbt.com, ce gadget unique, doté d'un écran large distinctif et d'une batterie massive, devrait être commercialisé à partir du 10 septembre de cette année. Cette présentation suscite un grand intérêt dans le monde de la technologie et annonce de nouvelles tendances sur le marché des appareils mobiles. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

La présentation publique de l'appareil coïncide avec un grand événement prévu le 7 septembre. He Gang, responsable de la division grand public de Huawei, a confirmé que le smartphone Pura X View sera présenté une nouvelle fois lors de l'événement dédié au Huawei Mate XT 2. Cette approche montre que l'entreprise adopte une stratégie consistant à présenter simultanément ses nouveautés phares au grand public.

Spécifications techniques et design uniques

Les experts et les initiés soulignent qu'il n'existe aucun autre smartphone de ce format sur le marché. Fin août, Huawei avait déjà dévoilé un premier aperçu de ce modèle. À l'époque, des informations avaient été fournies sur le boîtier exceptionnellement large de l'appareil, sa palette de couleurs et son système d'exploitation.

L'appareil dispose de bordures ultra-fines et est équipé d'un écran large de 6,39 pouces. De plus, le gadget fonctionne sous le système d'exploitation moderne et sécurisé HarmonyOS 7.0. L'un des aspects les plus remarquables est sa batterie haute capacité de 7000 mAh, qui garantit aux utilisateurs une autonomie longue durée.

Détails de la présentation attendue

Selon les informations diffusées par l'initié bien connu SuperDimensional, les premières ventes de l'appareil débuteront très rapidement. Pour l'instant, les principaux paramètres techniques du smartphone Huawei Pura X View, y compris le processeur et les capacités de l'appareil photo, restent secrets.

Cependant, il est prévu que l'entreprise révèle toutes les caractéristiques restantes lors de la présentation du 7 septembre. La divulgation complète de ces informations sera cruciale pour déterminer la valeur marchande et la compétitivité du smartphone.

HuaweiPura X ViewSmartphoneHarmonyOSTechnologies
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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