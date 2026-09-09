Début d'un tour médiatique international dans le cadre du sommet des BRICS : la délégation ouzbèke à Delhi

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Début d'un tour médiatique international dans le cadre du sommet des BRICS : la délégation ouzbèke à Delhi

Dans la capitale indienne, New Delhi, un prestigieux tour médiatique organisé pour des journalistes internationaux dans le cadre du prochain sommet des BRICS a été officiellement lancé.

La cérémonie d'ouverture a vu la participation de représentants du ministère indien des Affaires étrangères, d'ambassadeurs de divers pays et de diplomates de haut rang. Les responsables ont souligné que cette mission médiatique constitue une plateforme importante non seulement pour renforcer les liens d'amitié entre les pays, mais aussi pour échanger des expériences dans l'espace informationnel mondial et construire de nouveaux ponts de coopération pour l'avenir.

БРИКС саммити доирасидаги халқаро медиа-тур бошланди: Ўзбекистон делегацияси Деҳлида

Il est noté que dans le cadre de ce programme, les membres de la délégation internationale visiteront non seulement New Delhi, mais aussi Agra (Taj Mahal), le Kerala et Mumbai, afin de découvrir de près le riche patrimoine culturel de l'Inde, ses avancées en fintech et les activités des grandes institutions médiatiques.

Au sein de la délégation ouzbèke, nos représentants couvrent également les événements directement depuis le lieu des faits.

Restez à l'écoute pour des reportages détaillés et des détails exclusifs.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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