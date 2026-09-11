Une grande cérémonie a eu lieu à Astana à l'issue des VIe Jeux mondiaux nomades, qui ont mis en lumière le riche héritage culturel de l'Asie centrale et du monde turcique. Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, a personnellement reçu et décoré de hautes distinctions d'État les vainqueurs de la compétition, qui s'est déroulée avec intensité au Kirghizistan du 31 août au 6 septembre. Dans son discours, le chef de l'État a non seulement annoncé que les sports nationaux étaient désormais légalement assimilés aux sports olympiques, mais a également salué la victoire historique d'Elena Rybakina, devenue récemment numéro 1 mondiale de tennis. Alors, qu'est-ce que Tokayev a qualifié d'héritage le plus précieux des deux peuples frères, quelle responsabilité a été confiée aux champions et comment le statut du sport kazakh sur la scène mondiale a-t-il été évalué ?

« Assimilés aux sports olympiques » : l'attention historique de Tokayev pour le sport national

Le dirigeant kazakh a souligné plusieurs points importants concernant le développement de l'identité nationale et du sport :

Renforcement juridique du statut : Le Président au Kazakhstan a souligné que les sports nationaux sont désormais officiellement assimilés aux sports olympiques au niveau législatif ;

Héritiers de la Grande Steppe : Tokayev a insisté sur l'importance culturelle et historique de la compétition en déclarant : « Nous sommes légitimement les héritiers de la civilisation de la Grande Steppe » ;

L'héritage inestimable des ancêtres : Le chef de l'État a affirmé que la richesse la plus précieuse laissée par les ancêtres aux peuples kazakh et kirghize est le respect mutuel et l'amitié éternelle, et qu'il est nécessaire de rester fidèle à ces préceptes ;

Le prestige des Jeux nomades : Il a été reconnu que le prestige de cette compétition mondiale d'ethno-sport contribue à renforcer la réputation internationale globale de toute la région.

Le triomphe du sport kazakh sur la scène mondiale : l'exemple de Rybakina

Tokayev a évoqué avec une fierté particulière les plus grandes réussites sportives récentes du pays :

« Notre autorité est plus élevée que jamais » : Il a été noté qu'aujourd'hui, la réputation du sport kazakh dans le monde a atteint un niveau sans précédent et que le monde entier le reconnaît ;

Elena Rybakina, numéro 1 mondiale : Le Président a qualifié l'ascension récente de la célèbre joueuse de tennis Elena Rybakina au rang de numéro 1 mondiale au classement WTA de succès véritablement grand et historique ;

L'harmonie des victoires tous azimuts : Il a été souligné que les athlètes atteignent les sommets aussi bien dans le sport moderne de haut niveau (tennis) que dans les compétitions nationales anciennes (Jeux nomades).

« Être champion ne suffit pas » : Éducation de la jeunesse et haute responsabilité

S'adressant aux athlètes victorieux, le Président a insisté sur leur devoir envers la société :

La responsabilité d'être un modèle : Puisque la jeunesse grandit en regardant les athlètes, il a été souligné qu'il est important non seulement de gagner, mais aussi d'être digne de ce titre dans la vie et de servir d'exemple ;

Harmonie entre éducation et discipline : Tokayev a exhorté à former chez la jeune génération non seulement la volonté et la patience, mais aussi une culture élevée, des bonnes manières et une discipline de fer ;

Remise des distinctions d'État : À la fin de la cérémonie, de hautes distinctions d'État ont été remises aux athlètes ayant triomphé lors des VIe Jeux mondiaux nomades ainsi qu'aux militants ayant contribué à cet événement prestigieux.

Ces félicitations du président du Kazakhstan ont prouvé une fois de plus que pour les pays d'Asie centrale, les valeurs nationales et le sport ne sont pas seulement une lutte physique, mais le facteur le plus influent façonnant la diplomatie internationale, les liens de fraternité et l'esprit de la jeunesse.

Selon vous, dans quelle mesure la promotion à grande échelle de compétitions sportives nationales comme les Jeux nomades au niveau des Jeux olympiques renforce-t-elle l'unité régionale ? Comme l'a dit Tokayev, les stars du sport moderne peuvent-elles être un symbole de culture et de bonnes manières pour les jeunes, et pas seulement de force ? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez cet article émouvant dédié au sport national et aux héros victorieux avec tous les passionnés de sport !