14 nourrissons meurent dans l'incendie d'un hôpital au Pakistan

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14 nourrissons meurent dans l'incendie d'un hôpital au Pakistan

Au moins 14 nouveau-nés sont décédés à la suite d'un incendie survenu dans un hôpital public de la capitale pakistanaise, Islamabad. C'est ce qu'a rapporté Reuters.

La tragédie a eu lieu le 26 août vers 07h00 du matin dans le service de santé maternelle et infantile de l'Institut pakistanais des sciences médicales (PIMS). L'incendie s'est déclaré dans la chambre des nourrissons située au troisième étage du service de gynécologie.

Selon les informations officielles, 15 nouveau-nés se trouvaient dans la chambre au moment de l'incendie. Un seul a pu être sauvé. Les 14 autres nourrissons sont décédés.

Les premières informations suggèrent qu'un dysfonctionnement du climatiseur ou un court-circuit serait à l'origine de l'incendie. Cependant, la cause exacte sera connue après la fin de l'enquête.

Selon les services de secours, l'appel concernant l'incendie a été reçu à 06h54. Six camions de pompiers et quatre équipes d'ambulances ont été dépêchés sur place. L'incendie a été maîtrisé en peu de temps.

Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête sur l'incident. Il a déclaré que les responsables seraient identifiés et que des mesures strictes seraient prises à leur encontre. Une commission d'enquête spéciale a également été mise en place.

Actuellement, la zone de l'hôpital est bouclée et les causes de l'incident ainsi que le respect des mesures de sécurité font l'objet d'une enquête.

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Charos
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