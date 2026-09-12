Les Houthis yéménites s'emparent de l'île de Périm — Le pétrole saoudien sous blocus, Aden pourrait tomber !

La tension au Moyen-Orient a atteint un point critique, menaçant l'économie mondiale et le commerce maritime. Le mouvement yéménite « Ansarallah » (Houthis), soutenu par l'Iran, a pris le contrôle total de l'île volcanique stratégique de Périm (Mayyun), située au cœur du détroit de Bab-el-Mandeb. Selon le prestigieux journal britannique « The Guardian », après les défaites successives des forces du gouvernement d'Aden reconnu par l'ONU et la perte du port stratégique de Mokha, les Houthis contrôlent désormais la principale artère du transport maritime mondial. Plus inquiétant encore, malgré les demandes de l'Arabie saoudite sollicitant des frappes aériennes des États-Unis, Donald Trump n'a pas l'intention de lancer une opération militaire au Yémen. Pourquoi la perte de l'île de Périm est-elle catastrophique, comment l'Iran et les Houthis contrôlent-ils le flux pétrolier mondial, et la capitale provisoire du Yémen, Aden, est-elle sur le point de tomber ?

12 % du commerce mondial en danger : l'importance stratégique de l'île de Périm

Selon l'analyse du « The Guardian », la perte de cette île désorganise fondamentalement la logistique mondiale :

Le point le plus étroit du détroit : L'île de Périm divise en deux la partie la plus étroite du détroit de Bab-el-Mandeb, qui relie l'Asie à l'Europe via la mer Rouge et le canal de Suez ;

Contrôle absolu des routes maritimes : La capture de l'île permet aux Houthis de surveiller et de cibler directement chaque navire, pétrolier et flotte militaire traversant le détroit ;

Un coup dur pour le pétrole saoudien : Alors que l'Iran exerce une pression sur les navires dans le détroit d'Ormuz, l'Arabie saoudite est devenue vitalement dépendante de la mer Rouge et de Bab-el-Mandeb pour exporter ses matières premières ;

12 % des marchandises mondiales : Près de 12 % du commerce maritime mondial transite par ce détroit, et sa fermeture provoquerait une flambée brutale des prix sur les marchés mondiaux.

Le retrait désastreux du gouvernement d'Aden et le risque de chute de la ville

Les récents événements dramatiques sur la côte ouest montrent que les forces de la coalition sont en plein désarroi :

Le port de Mokha perdu : Jeudi, la ville portuaire stratégique de Mokha est tombée aux mains des Houthis, entraînant une rupture totale du front ;

Retrait des forces gouvernementales : Les unités du gouvernement yéménite soutenu par l'ONU ont été contraintes d'abandonner l'île de Périm sous des frappes dévastatrices ;

La capitale Aden en ligne de mire : Dans les capitales occidentales, l'inquiétude grandit : en raison des conflits politiques dans les régions non contrôlées par les Houthis et de l'effondrement rapide du front, la capitale Aden, où siège le gouvernement officiel, pourrait tomber aux mains des Houthis dans les prochains jours.

L'étau irano-houthi : que signifie le silence de Trump ?

Cette réalité montre que les forces anti-occidentales au Moyen-Orient se sont renforcées à un niveau sans précédent :

Deux détroits, un seul piège : Le contrôle du détroit d'Ormuz par l'Iran et de Bab-el-Mandeb par les Houthis donne à Téhéran et à ses alliés le pouvoir d'interrompre l'approvisionnement énergétique mondial à tout moment ;

Trump ne veut pas frapper : Des sources diplomatiques britanniques confirment que, malgré les demandes personnelles et les supplications de l'Arabie saoudite, Donald Trump ne prévoit pas d'ordonner des bombardements contre les positions houthies au Yémen ;

L'isolement géopolitique de l'Arabie saoudite : La décision de Washington de ne pas ouvrir un nouveau front laisse Riyad dans une situation complexe et vulnérable.

La prise de l'île de Périm n'est pas seulement une victoire locale, mais signifie un blocus artificiel de tous les navires commerciaux passant par le canal de Suez. Cela annonce une explosion imminente des prix sur le marché international des carburants et une crise logistique dans les semaines à venir.

Selon vous, si Donald Trump continue d'ignorer les demandes saoudiennes et de ne pas frapper les Houthis, le détroit de Bab-el-Mandeb et la ville d'Aden seront-ils totalement perdus ? Quelles seront les conséquences pour l'économie mondiale si les Houthis et l'Iran prennent le contrôle des routes pétrolières mondiales ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse de ce tournant géopolitique historique au Moyen-Orient avec tous les passionnés d'analyse !