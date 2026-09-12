Fuite de 6 TB de données d'un routeur LLM chinois : des clés secrètes découvertes

Les chercheurs en sécurité dans le domaine de l'intelligence artificielle font face à un nouveau problème majeur. Selon ixbt.com, une base de données massive d'environ 6 TB provenant de sessions de routeurs LLM chinois a été trouvée exposée, contenant des clés d'accès confidentielles appartenant à de grands géants technologiques et à des institutions gouvernementales. Cette situation démontre à quel point les requêtes transmises via des intermédiaires d'IA peuvent être risquées. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Dans l'écosystème numérique moderne, les routeurs LLM servent à distribuer les requêtes des utilisateurs ou des agents d'IA entre différents modèles de langage. Ils reçoivent la demande, sélectionnent le réseau neuronal approprié et transmettent les données. Cependant, au cours du processus, le service peut conserver des journaux (logs) détaillés, incluant non seulement les requêtes et réponses textuelles, mais aussi diverses métadonnées techniques et des appels à des outils externes.

Fuite de données confidentielles via un intermédiaire

Selon l'analyse menée par le chercheur Chaofan Shou, le risque principal survient lorsque les développeurs ou les agents d'IA autonomes transmettent aux modèles des données confidentielles nécessaires à l'exécution des tâches. Il est devenu courant que les requêtes contiennent des clés SSH, des configurations VPN, des clés API cloud, des jetons GitLab et d'autres informations secrètes permettant d'accéder à des systèmes d'information réels.

Si l'intermédiaire qui distribue les données ne sécurise pas suffisamment son trafic, ses journaux deviennent en réalité un dépôt de données secrètes prêtes à l'emploi. C'est exactement ce qui a été observé sur l'un des routeurs LLM en Chine, où des requêtes envoyées à l'IA Claude d'Anthropic ont également été retrouvées.

Grandes entreprises et agences gouvernementales en danger

Selon le chercheur, le massif de 6 TB étudié contenait des clés secrètes actives permettant d'accéder aux systèmes d'organisations gouvernementales chinoises et de grandes entreprises technologiques. Parmi les marques exposées figurent des noms célèbres tels que Xiaomi Huawei , NIO et MiniMax.

Les experts soulignent que la présence de clés d'authentification fonctionnelles rend ces fuites extrêmement dangereuses. Un attaquant n'a pas besoin de chercher des vulnérabilités dans l'infrastructure de l'entreprise, car toutes les informations nécessaires pour accéder au système sont déjà disponibles en clair dans les journaux de l'intermédiaire. Cette situation confirme une fois de plus la nécessité de renforcer les règles de sécurité lors de l'utilisation d'outils d'IA en environnement d'entreprise.