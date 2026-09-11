Superligue d'OuzbékistanDans le cadre de la 21e journée, un choc intense a eu lieu dans la capitale. Le Lokomotiv Tachkent, en pleine lutte pour les places européennes et le haut du tableau, recevait le club de Mash’al Muborak. Déterminés à améliorer leur classement, les « Cheminots » ont donné une véritable leçon de football en seconde période, inscrivant trois buts sans réponse. Le buteur expérimenté Temurxo‘ja Abduxoliqov a signé un doublé, tandis que le jeune talent Jafar Bahodirov a scellé le sort du match. Comment le Lokomotiv a-t-il brisé une défense solide pendant 56 minutes, quel est l'impact des buts d'Abduxoliqov au classement et pourquoi la situation de Mash’al devient-elle critique ?

Résistance acharnée en première période et « explosion » en seconde

Bien que la rencontre ait débuté sous une forte pression des locaux, l'ouverture du score ne fut pas chose aisée :

La défense compacte de Muborak : Luttant pour sa survie en bas de tableau, Mash’al a défendu avec discipline durant les 45 premières minutes, repoussant avec succès les assauts des locaux ;

Le but d'Abduxoliqov qui brise la glace : Accroissant la pression dès le début de la seconde période, le Lokomotiv a atteint son objectif à la 56e minute : le leader de l'équipe, Temurxo‘ja Abduxoliqov, a fait preuve de vivacité dans la surface pour ouvrir le score (1-0) ;

Le doublé du buteur expérimenté : Peu avant la fin du match, à la 85e minute, Abduxoliqov a profité d'une erreur de la défense adverse pour envoyer le ballon au fond des filets et sceller le sort de la rencontre (2-0) ;

L'accord final de Bahodirov : À la 90+1e minute, Jafar Bahodirov, entré en jeu avec détermination, a inscrit le troisième but contre Mash’al, portant le score final à 3-0.

Bond au classement : le Lokomotiv dans le top 4 !

Cette victoire convaincante a considérablement modifié l'équilibre des forces en haut et en bas du tableau :

35 points et la 4e place : En empochant ces trois points précieux, le Lokomotiv atteint 35 points, se hisse directement à la 4e place et poursuit sa marche vers le podium ;

Possibilité de dépasser Bukhara : Profitant des faux pas des concurrents directs, les « Cheminots » se rapprochent des prétendants aux médailles ;

La situation désespérée de Mash’al : Bloqué à la dernière place avec seulement 5 points, le club de Muborak voit le spectre de la relégation devenir inévitable à chaque journée.

L'esprit de leader de Temurxo‘ja Abduxoliqov

Ce match a prouvé une fois de plus que le talent individuel et le sang-froid peuvent décider du sort d'une rencontre au sein du Lokomotiv. Temurxo‘ja Abduxoliqov a pris ses responsabilités au moment crucial. Cette victoire, qui a brisé toute résistance adverse, montre que les « Cheminots » ont retrouvé leur moral de guerriers pour la fin de saison. Des matchs décisifs pour les médailles attendent désormais l'équipe.

Selon vous, le Lokomotiv de Temurxo‘ja Abduxoliqov peut-il intégrer le top 3 cette saison et monter sur le podium ? Que pensez-vous des chances de maintien de Mash’al en Superligue ? Laissez vos avis en commentaires et partagez l'analyse des matchs les plus chauds du football ouzbek avec tous les fans !