Nubia présente le smartphone NaviX Ultra spécialisé dans l'intelligence artificielle

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Nubia présente le smartphone NaviX Ultra spécialisé dans l'intelligence artificielle

La société Nubia a révélé de nouveaux détails officiels sur son nouveau fleuron, le smartphone NaviX Ultra, considéré comme le premier appareil au monde doté d'une intégration profonde des capacités d'intelligence artificielle. Selon ixbt.com, la commercialisation de ce gadget avancé sur le marché chinois est prévue pour le 16 septembre de cette année, et les précommandes sont déjà ouvertes. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

L'un des aspects les plus importants et remarquables du nouveau smartphone est son système de caméra de niveau professionnel. L'appareil dispose d'un bloc photo phare composé de trois modules, dont le capteur principal offre une résolution de 200 MP. Cela permet aux utilisateurs de capturer des images avec une précision maximale.

Intelligence artificielle et haute performance

Ce smartphone est le fruit d'une étroite collaboration entre Nubia et ByteDance. En conséquence, l'appareil est équipé de l'assistant mobile spécial Doubao, ce qui lui a valu le surnom officieux de « téléphone Doubao 2.0 » parmi les experts et les fans.

En termes de performances, le NaviX Ultra devrait également être un leader dans sa catégorie. L'appareil est propulsé par le système sur puce phare Snapdragon 8 Elite Gen 5 de dernière génération. Il atteint également de nouveaux sommets en matière de technologie de mémoire, devenant l'un des premiers appareils de série à prendre en charge la mémoire nationale Changxin Memory LPDDR5X avec une vitesse atteignant 10 667 Mbps.

Boîtier unique et batterie massive

L'un des aspects qui a surpris les experts du monde technologique est l'équilibre entre l'épaisseur du boîtier et la capacité de la batterie. Bien que le NaviX Ultra possède un boîtier ultra-fin de seulement 7,62 mm, une batterie de nouvelle génération d'une capacité de 7100 mAh y a été intégrée avec succès.

Pour maintenir une telle puissance et des performances élevées de manière stable, un système de refroidissement spécial a été installé. Ce mécanisme repose sur une pièce de dissipation thermique tridimensionnelle d'une surface totale de 7100 mm². Cela empêche le smartphone de surchauffer, même lors d'une utilisation intensive.

Les capacités de charge rapide de la batterie répondent également pleinement aux exigences modernes. Selon les rapports, le smartphone prend en charge la charge rapide filaire de 100 W ainsi que la technologie de charge sans fil, ce qui rend l'utilisation quotidienne encore plus pratique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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