La sonde spatiale Hayabusa2 a mesuré la distance jusqu'à un astéroïde par laser

La sonde Hayabusa2 de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale a réussi, pour la première fois dans l'histoire de l'exploration spatiale, à mesurer par laser la distance jusqu'à un astéroïde en plein vol. Selon ixbt.com, cette expérience scientifique complexe a été réalisée près de l'astéroïde Torifunė, première destination de la mission étendue. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Lors de l'opération unique menée le 5 juillet de cette année, l'altimètre laser LALT (Laser Altimeter) embarqué sur l'appareil a été utilisé. Le faisceau laser a été activé avec succès à deux reprises lorsque la sonde était au plus proche de l'astéroïde, précisément à des distances de 20 et 15 kilomètres.

Complexité de l'expérience et détails techniques

Cette opération de mesure s'est distinguée par son extrême complexité. Étant donné que la vitesse de déplacement de la sonde spatiale était de 5,3 km/s, le faisceau laser très étroit devait atteindre avec précision une zone minuscule de la surface de Torifunė, mesurant seulement 30 et 23 mètres.

Pour réussir, les experts de la mission ont calculé la trajectoire avec une précision extrême à l'avance. Il a également fallu contrôler rigoureusement l'orientation spatiale de l'appareil et ajuster les instruments pour isoler le signal utile du bruit de fond.

Capacités de l'instrument LALT

À l'origine, l'instrument LALT avait servi à la sonde Hayabusa2 pour étudier le relief de l'astéroïde Ryugu et pour des tâches de navigation. Outre la mesure de distance, il permet de collecter des données importantes sur la densité de surface, la porosité, la réflectivité et la quantité de poussière entourant le corps céleste.

De telles mesures laser sont essentielles pour déterminer l'échelle et les dimensions réelles des objets dans l'espace. En les répétant à différentes étapes de la mission et en les combinant avec les données de mouvement de l'appareil, il est possible de localiser avec plus de précision la position et la trajectoire de l'astéroïde dans l'espace.

Rôle dans la sécurité planétaire

Les résultats obtenus sont cruciaux non seulement pour la recherche scientifique, mais aussi pour assurer la sécurité de notre planète. Connaître les paramètres précis de l'orbite d'un astéroïde permet d'évaluer à l'avance les trajectoires futures des corps célestes proches pouvant menacer la Terre.

Actuellement, l'équipe du projet Hayabusa2 analyse en profondeur les résultats de l'expérience. Les scientifiques travaillent notamment à déterminer le point exact de la surface de Torifunė touché par l'impulsion laser.