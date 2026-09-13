De nouveaux changements attendus dans le design du flagship Xiaomi 18 Pro

Des images de coques destinées au smartphone Xiaomi 18 Pro ont fuité sur Internet, révélant des changements intéressants dans la conception du futur flagship. Selon ixbt.com, le nouvel accessoire montre que le futur appareil disposera d'un module photo, d'un châssis et d'un bouton supplémentaire différents par rapport au modèle actuel Xiaomi 17 Pro. Ces fuites ont déjà attiré l'attention des fans de la marque et des passionnés de technologie. À ce sujet, Ixbt.com rapporte l'information.

Lors de la comparaison, il a été constaté que lorsque la coque est installée sur le modèle Xiaomi 17 Pro, un espace vide important subsiste sous le bloc photo. Cela pourrait signifier que le bloc caméra principal de la prochaine génération sera nettement plus étendu vers le bas. Selon les experts, cet espace supplémentaire est probablement lié à la nécessité d'intégrer des capteurs plus grands ou une optique mise à jour.

Dimensions du châssis et bouton d'intelligence artificielle

Concernant les autres changements de design, le Xiaomi 18 Pro aura un châssis légèrement plus long que son prédécesseur. Parallèlement, l'emplacement des boutons d'alimentation et de volume devrait rester pratiquement inchangé, ce qui permet de préserver l'ergonomie globale de l'appareil. Il est également remarquable qu'une découpe pour un bouton physique supplémentaire soit apparue sur la coque.

Selon les hypothèses, ce nouveau bouton supplémentaire servira à fournir un accès rapide aux fonctions d'intelligence artificielle dans le système HyperOS. Ce n'est pas une idée totalement nouvelle pour Xiaomi, car un bouton similaire avait déjà été utilisé sur les modèles Mi 10 et MIX 3, avant que l'entreprise ne l'abandonne. Aujourd'hui, avec la popularisation des technologies d'IA générative, cette solution fait son retour.

Capacités photo et dates de présentation

D'après d'autres fuites, le Xiaomi 18 Pro bénéficiera de mises à jour photo avancées. Le smartphone devrait être équipé d'un nouveau capteur principal SmartSens de 200 MP avec technologie LOFIC 3.0 et un format optique de 1/1,28 pouce. De plus, il est rapporté que l'entreprise prévoit de réintroduire un design de châssis transparent, une première depuis le modèle Mi 10 Ultra.

Selon les informations, les modèles Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max devraient être présentés en septembre 2026. Le Xiaomi 18 de base, portant le nom de code Venice, devrait sortir un peu plus tard, entre décembre 2026 et janvier 2027. Par ailleurs, des rapports indiquent que le modèle Xiaomi 18 Ultra aurait été annulé par l'entreprise.

Pour l'instant, toutes ces informations restent non confirmées officiellement. Bien que les coques montrent clairement les futurs changements structurels, les caractéristiques photo, la fonction exacte du bouton supplémentaire et les dates de sortie des smartphones attendent encore une annonce officielle.