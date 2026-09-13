La NASA introduit un nouveau statut pour les astronautes

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La NASA introduit un nouveau statut pour les astronautes

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) des États-Unis a introduit un tout nouveau statut pour l'équipage principal de la mission Artemis II : celui d'« astronaute émérite ». Selon ixbt.com, les membres d'équipage ayant terminé avec succès leur vol autour de la Lune peuvent désormais mettre fin à leur service actif au sein de l'agence tout en poursuivant leurs activités en tant que conseillers et instructeurs. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Cette nouvelle initiative est considérée comme une étape importante pour préserver l'expérience précieuse acquise lors de la conquête lunaire et la transmettre aux futures générations d'astronautes. Auparavant, lorsqu'ils rejoignaient le secteur privé ou retournaient au service militaire, les astronautes coupaient généralement tout lien avec l'agence, tandis que ceux n'ayant plus d'opportunités de vol étaient cantonnés à des postes administratifs.

Avantages du nouveau statut

Le commandant de la mission Artemis II, Reid Wiseman, et son équipe bénéficient désormais, grâce à ce statut introduit après une pause de 5 mois, du droit d'exercer des activités professionnelles externes tout en continuant à conseiller la NASA. Par exemple, l'astronaute Victor Glover, bien qu'ayant accepté un poste de direction à l'Université polytechnique de Californie, continuera de fournir gratuitement des services de conseil aux experts de la NASA sur le vaisseau Orion.

Selon les experts, cette approche permet aux agences spatiales de conserver leur capital humain. Wiseman et Glover pourront renouveler leur statut de conseiller chaque année et participer directement à la préparation des futurs équipages.

Fin de mission et perspectives

Victor Glover a souligné que la mission Artemis II est pour lui officiellement terminée. Le vol lunaire de 10 jours, ainsi que toutes les analyses ultérieures, examens médicaux et autres procédures obligatoires, sont arrivés à leur terme.

Néanmoins, les astronautes continueront d'aider à l'analyse approfondie des données, des images et des résultats de recherche obtenus. Cette expérience accumulée sera très utile pour la préparation des missions Artemis III et Artemis IV.

Rappelons que la prochaine étape importante du programme est la mission Artemis III. Actuellement, le lancement de ce vaisseau spatial est prévu au plus tôt pour la mi-2027, et les experts s'y préparent activement.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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