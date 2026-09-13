Dans le cadre de la 5e journée de la Süper Lig turque, un affrontement historique et passionnant, très attendu par les fans de football ouzbeks, aura lieu aujourd'hui. Le club stambouliote de Başakşehir, 13e au classement, se déplace sur le terrain d'Amedspor, actuellement 10e. Avant ce match crucial qui débutera à 22h00 (heure de Tachkent) au stade de Diyarbakır, les compositions officielles ont ravi nos supporters : deux stars majeures de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, le buteur expérimenté Eldor Shomurodov et l'ailier créatif Abbosbek Fayzullayev, sont titulaires dès le coup d'envoi.

Le staff technique du club stambouliote a confié son attaque à ce duo ouzbek, espérant améliorer rapidement sa position au classement grâce à ce déplacement important. Comment le duo Fayzullayev-Shomurodov tentera-t-il de percer la défense adverse à Diyarbakır, sur quelles forces Amedspor s'appuiera-t-il, et Başakşehir pourra-t-il décrocher cette victoire capitale pour se rapprocher du haut de tableau ?

Choc crucial à Diyarbakır : un duel brûlant à 22h00

L'une des affiches centrales de la 5e journée du championnat turc est sur le point de commencer :

Heure et stade : Le match se déroulera à 22h00 (heure de Tachkent) à l'arène de Diyarbakır et sera au centre de l'attention de millions de supporters ouzbeks ;

Intrigue au classement : Alors que l'hôte, Amedspor, occupe la 10e place avec 7 points, Başakşehir compte 4 points et se situe à la 13e place ;

Objectif 3 points : Pour l'équipe stambouliote, ce déplacement est une occasion idéale de s'imposer, de rattraper son adversaire et de remonter au classement.

Shomurodov et Fayzullayev titulaires : le duo ouzbek entre en scène

Le staff technique de Başakşehir a décidé de maximiser son potentiel offensif :

Les stars nationales sont présentes : Eldor Shomurodov est chargé de menacer le but adverse en pointe, tandis qu'Abbosbek Fayzullayev animera les attaques par ses passes créatives et ses dribbles rapides ;

La composition complète de Başakşehir : Dilmen, Kalujinski, Bayram, Gunesh, Kemen, Operi, Opoku, Skov Olsen, Shahiner, FAYZULLAYEV, SHOMURODOV ;

Harmonie tactique : La complicité entre Shomurodov et Fayzullayev en équipe nationale devrait devenir l'arme principale de l'attaque de Başakşehir dans le championnat turc.

L'effectif combatif d'Amedspor et l'avantage du terrain

Les hôtes alignent une équipe solide pour ne pas perdre de points à domicile :

Composition d'Amedspor : Lafont, Dellova, Xalil, Krasniki, Orban, Saba, Balet, Beyts, Meras, Raveloson, Soyalp ;

Défense solide et pressing : Le club de Diyarbakır, poussé par ses fans, tentera de ne laisser aucun espace aux stars de Başakşehir au milieu de terrain ;

Pression sur le terrain : Dans ce match qui s'annonce sans concession, les deux camps donneront tout pour décrocher les 3 points.

La titularisation simultanée d'Eldor Shomurodov et d'Abbosbek Fayzullayev fait de ce match la rencontre la plus intéressante de la Süper Lig aujourd'hui pour nos fans de football.

Selon vous, Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev parviendront-ils à marquer ou à délivrer une passe décisive lors de ce déplacement ? Başakşehir réussira-t-il à franchir l'obstacle Amedspor sous l'impulsion des joueurs ouzbeks pour empocher les 3 points ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse brûlante sur nos compatriotes en championnat turc avec tous les passionnés de football !