Le milieu de terrain de Villarreal, Alex Baena, a exprimé sa grande admiration pour la jeune star du FC Barcelone, Lamine Yamal. Selon Goal.com, le footballeur espagnol a admis que les mouvements sur le terrain de l'ailier de 17 ans lui rappellent les sensations qu'il éprouvait lorsqu'il regardait jouer Lionel Messi. Baena a souligné qu'il ne manque aucun match des Catalans précisément pour voir Lamine Yamal à l'œuvre. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Actuellement, la progression du produit de La Masia attire l'attention du monde du football. Lors des rassemblements avec l'équipe nationale, Alex Baena a eu l'occasion d'observer de près les performances du jeune prodige à l'entraînement. Selon lui, Lamine est capable d'actions uniques que personne d'autre dans le football professionnel ne peut réaliser, ce qui le distingue nettement de ses concurrents.

La ressemblance entre Lamine Yamal et Lionel Messi

Dans une interview accordée à DAZN, Alex Baena a déclaré ouvertement qu'il considère aujourd'hui Lamine Yamal comme le meilleur joueur du monde. Le milieu de terrain expérimenté a confié qu'auparavant, il ne s'asseyait devant sa télévision que pour regarder Lionel Messi, et que cette situation se reproduit désormais grâce à Lamine. Il a admis qu'il lui est difficile de suivre les matchs du club catalan si le jeune ailier n'est pas sur le terrain.

Alors que les débats sur les récompenses individuelles, notamment le Ballon d'Or, font rage dans le monde du football, Baena a également révélé son trio de favoris. Selon lui, les trois meilleurs joueurs du monde actuellement sont Lamine Yamal, Rodri et Lionel Messi. Il a exprimé son opinion sur chaque candidat.

Débats sur les critères du Ballon d'Or

Les succès internationaux de Rodri et la capacité de Lionel Messi à maintenir un niveau élevé à 39 ans sont hautement salués par les experts. Lamine Yamal lui-même avait exprimé dans ses récentes interviews son mécontentement face à l'évolution des critères d'attribution des prix individuels dans le football moderne. Selon lui, le prix devrait récompenser le pur talent et l'habileté individuelle plutôt que les succès collectifs.

Selon Yamal, alors qu'à l'époque de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les meilleurs étaient récompensés à juste titre, aujourd'hui, privilégier un joueur simplement parce qu'il a remporté la Ligue des champions nuit à l'essence même du prix. Néanmoins, la reconnaissance de professionnels comme Alex Baena confirme une fois de plus à quel point l'avenir du jeune ailier est brillant.